Греческие митрополиты и правительство вырабатывают новую форму преподавания религиоведения в школах

В Греции состоялись переговоры между представителями Православной церкви и правительством страны.

В ходе диалога стороны попытались преодолеть разногласия, возникшие между церковью и правительством относительно изучения религиоведения в школах.

Государство на встрече, которая проходила за закрытыми дверями, представлял глава правительства Греции Алексис Ципрас, а также министр обороны Панос Камменос и министр образования Никос Филис.

Высказать позицию церкви пришли Архиепископ Афинский Иероним, митрополиты Фиотидский Николай, Спарты Евстафий, Месогейский Николай, епископ Мефонский Климент, советник по правовым вопросам Феодор Папагеоргиу.

Предстоятель Элладской церкви заверил, что переговоры можно считать успешными.

«Были разрешены все недоразумения. Мы встаем на путь сотрудничества для выработки новой формы преподавания религиоведения. Будут использоваться старые учебные материалы, и параллельно в них поэтапно будут вноситься исправления до тех пор, пока не будут написаны новые учебники», - рассказал Архиепископ Афинский Иероним.

Со своей стороны министр образования Никос Филис отметил, что государство прислушается к позиции церкви.

«Мы встретились, чтобы найти общий язык в интересах народа. Мы продолжаем работать с новыми учебными программами. Недоразумения сняты, диалог продолжается, позиция церкви будет снова выслушана. В конце года мы придем к выработке окончательной формы новых учебных программ», - подчеркнул министр образования.

В свою очередь Панос Камменос, выступая перед журналистами, заверил, что «все вопросы будут решаться посредством диалога между Церковью и государством».

Напомним, что в сентябре Предстоятель Элладской церкви Афинский архиепископ Иероним, направил правительству Греции открытое письмо, в котором выразил несогласие с политикой государства в отношении новых подходов к преподаванию религиоведения в школах.

В частности, архиепископ Иероним обратил внимание правительства на то, что школьникам третьего класса по новой программе рассказывается больше о мусульманских и иудейских праздниках, чем о православных.

Также в учебниках понятие «молитва» трактуется как «общемировая привычка», а ее богословское обоснование отсутствует.

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой горе Афон" по материалам сайта Romfea - для "УНИАН-Религии".