7 добродетелей: афонские святые и старцы о любви к ближнему

В христианском понимании любовь - это дар Святого Духа, по слову апостола Павла: «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5, 5).

«Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего…, не радуется неправде, а сорадуется истине», - говорит апостол Павел.

Именно любовь по слову Спасителя присуща настоящему христианину: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (От Иоанна 13:34-35).

Мы подготовили подборку высказываний афонских святых и старцев о христианской любви - высшей добродетели ко спасению.

Преподобный Паисий Святогорец

«Чтобы любовь возрастала, нужно ее отдавать. Человек, который не отдает даже ту немногую любовь, что у него есть, словно держит в руке горсть семян и не хочет их посеять».

«Когда человек ощущает Божественную любовь, тогда на него обрушивается… «плотный огонь» любви Божией. Наверное, вам кажется странным это выражение - «плотный огонь».

Но, чтобы удалить из сердца известковые отложения или разрушить окружающую его гранитную стену, требуются снаряды, которые содержат сильнейшее взрывчатое вещество - Божественную любовь.

Когда эта твердая оболочка будет разрушена, то сердце сделается восприимчивым, и человек станет радоваться даже самому малому благодеянию Божию.

Он ощущает себя перед Богом неоплатным должником и все время чувствует умиление, потому что думает все время о своем долге, а Бог ему посылает благословения, одно больше другого, так что в конце концов его любочестная душа истаивает от любви Божией».

Преподобный Никодим Святогорец

«Наконец, проси Господа, в Которого ты веришь и Которого любишь, чтобы Он умножил в тебе любовь, желание единения с Ним и горение твоей любви к Нему».

«Мы - должники любви Божией. Поскольку Он пострадал и умер за нас с такой любовью, как будто мы одни были в мире, то теперь мы - должники Его смерти».

Преподобный Иосиф Исихаст

«Чтобы появилась и стала действовать любовь, нужно хранить заповеди. Когда ты встаешь ночью и молишься, когда видишь больного и ему сострадаешь, видишь вдову и сирот, стариков и оказываешь им милосердие, тогда тебя любит Бог. И тогда и ты Его любишь. Он первый любит и изливает Свою благодать».

«Так как человек создан разумным и кротким, то исправляется несравненно лучше любовью и кротким обращением, нежели гневом и грубостью».

«Ничто другое не может так помочь утишить гнев и все страсти, как любовь к Богу и всякому сочеловеку. С помощью любви побеждаешь легче, чем с помощью других подвигов».

Преподобный Порфирий Кавсокаливит

«Вот тебе пример: человек, скажем, имеет в себе одну батарейку определенной энергоемкости. Если он будет расточать эту энергию на различные дела, не имеющие отношения к любви к Богу, то оставшийся в нем для этой любви заряд будет весьма небольшим, часто может быть даже совсем ничтожным. Если же мы всю нашу энергию обратим к Богу, тогда велика будет наша любовь к Нему».

Монах Симеон Афонский

«Чем побеждается ненависть? Любовью. Как приобретается Любовь? Жертвенностью».

«Каков признак того, кто познал истину? Любовь. Каков признак Любви? Отсутствие угодливости. Каков признак отсутствия угодливости? Отвержение самого себя».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".