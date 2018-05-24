7 добродетелей: афонские святые и старцы о смирении

О семи добродетелях, которые являются противоположностью смертным грехам и ведут душу человека ко спасению мы подготовили подборку высказываний афонских святых и старцев. Сегодня расскажем о смирении - духовном антониме гордости.

Преподобный Паисий Святогорец

«Если хочешь выйти на связь с Богом, чтобы Он услышал тебя во время молитвы, переключись на смирение, потому что Бог всегда работает на этой частоте, и смиренно проси Его милости».

«Смирение возделывается: любочестием и возделывается, удобряемое навозом падений. Любочестный человек все, что имеет хорошего, приписывает Богу. Видит множество благодеяний Божиих и понимает, что он их недостоин, смиряется и постоянно славословит Бога. И чем больше смиряется и прославляет Бога, тем сильнее на него изливается Божественная Благодать. Это добровольное смирение. А смирение, которое происходит от непрестанных падений, – вынужденное смирение. Несомненно, добровольное смирение имеет большую ценность, чем вынужденное».

Монах Симеон Афонский

«Смирится человек - сразу поумнеет, а без смирения и с большим умом одуреет».

«Смирение неприметно, но плод смирения – спасение. Кто смиренному Христу уподобился - спасения сподобился».

Схиархимандрит Кирик Афонский

«Господь открывается только тому, кто сознает свою греховность. Итак, прежде всего мы должны воспитывать в себе - смирение; чрез смирение мы обратимся к покаянию. Смирение дарует человеку все блага Духа Святого и главным образом дух покаяния».

Преподобный Силуан Афонский

«За то страдаем мы, что не имеем смирения. В смиренной душе живет Дух Святой. И Он дает душе свободу, мир, любовь, блаженство».

«За смирение душа получает покой в Боге, но, чтобы удержать этот покой, душа долго учится. Теряем мы сей покой, потому что не утвердились в смирении».

«Люди не учатся смирению и за гордость свою не могут принять благодать Святого Духа, и потому страдает весь мир, а если бы люди познали Господа, какой Он милостивый, смиренный и кроткий, то за один час изменилось бы лицо всего мира, и у всех была бы великая радость и любовь».

Преподобный Порфирий Кавсокаливит

«Проси Бога даровать тебе святое смирение. Не то смирение, когда говорят: «Я последний», «Я смиренный». Это сатанинское смирение. Святое смирение является даром Божиим. Слышишь? Даром, наградой, а не результатом наших собственных усилий. Ты подготовь себя и проси у Бога этот святой дар. Не говори: «У меня есть такие-то недостатки». Ничего не говори. Трудись, считай себя за ничто, а все остальное предоставь Богу».

«Когда в сердце есть святое смирение, тогда оно все видит по-доброму и живет в Нерукотворной Церкви Божией уже сейчас».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".