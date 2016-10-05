Природа Афона, или как отказ монахов от мяса помогает сохранять красоту Святой Горы

Святая Гора Афон привлекает тысячи паломников со всего мира не только особой атмосферой монашеской республики и тысячелетними традициями православия, но и совершенно уникальным природным разнообразием.

Афонский климат достаточно мягкий - субтропики. Зима в основном дождливая, а лето жаркое. Иногда на горе выпадают снега, но держатся недолго и быстро тают. Практически весь Афон покрывает богатая растительность. Здесь можно встретить хвойные, каштановые, дубовые леса и разнообразные кустарники. Насельники Святой Горы занимаются садоводством. На Афоне много цитрусовых деревьев, яблонь, груш, грецких орехов, плантации виноградников и оливковых деревьев.

Бесплодные и засушливые территории можно найти лишь в юго-восточной части Святой Горы ближе к вершине.

Ученые насчитали на Афоне более 1500 видов и подвидов растений и животных. Такого разнообразия не встречается ни в одной другой области Греции, сопоставимой по площади с Афоном. Богатая флора на Святой Горе сохранилась благодаря тому, что монахи монастырей не употребляют мясо, а соответственно пасти овец и другой скот, который питается растениями, им не нужно.

На Афоне исследователи зафиксировали распространение 14 эндемиков, то есть видов, которые не встречаются больше нигде на планете. На Святой Горе около 40 греческих эндемичных видов и более 70 балканских.

Фауна Афона также очень разнообразна. Здесь можно встретить диких животных, таких как косули, рыси, дикие кабаны. Водится множество птиц: колибри, пеликаны, фазаны, филины, сапсаны. Некоторые паломники утверждают, что видели на Афоне даже волков, поэтому после наступления темноты стены монастырских обителей покидать не рекомендуется.

Также на Святой Горе водятся смертельно опасные для человека виды рептилий и паукообразных, например, скорпионы и змеи. Но убивать паломникам их запрещено - иноки не благословляют убийство живых существ. Монахи советуют не тревожить животных, или, по возможности, подружиться с ними, как это сделал митрополит Диоклийский.

«У меня установились вполне дружеские отношения с трехметровой змеей, - вспоминает митрополит время, проведенное на Афоне. - Я работал над переводом «Добротолюбия» недалеко от Хиландара и, как было заведено, вышел перед обедом прогуляться. Она лежала на тропинке и грелась на солнышке. Когда я трижды постучал посохом по земле, она уставилась на меня своим неподвижным взглядом и не шевелилась.

Тогда я, зная, что змеи смыслят в языках, обратился к ней по-английски: «Не могли бы Вы немножко подвинуться?», что она тут же сделала, скользнув в расщелину в каменной стене. Как только я прошел, то услышал за спиной шорох - змея снова выползла погреться. На следующий день я снова встретил ее в этот же час на том же самом месте. На сей раз я не стал стучать палкой по земле, а просто попросил посторониться, и она тут же выполнила мою просьбу. На третий день мне уже даже не пришлось просить ее - она сразу исчезла в расщелине стены».

К сожалению, непоправимый ущерб природному разнообразию Святой Горы наносят пожары. Так, 4 года назад, в августе 2012 года, на Афоне произошел самый крупный пожар за последние 40 лет. Огнем было уничтожено около 5 тысяч гектар леса.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".