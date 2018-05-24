Афонские святые и старцы - о настоящей дружбе

Понятие дружбы в православной традиции основано на любви к ближнему, уважении и желании способствовать духовному росту человека, которого мы называем другом. В Священном Писании сказано: «Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их: ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его» (Еккл. 4:9,10). Соответственно хороший и верный друг это еще одно проявление заботы Господа о человеке.

Но к выбору друга, по учению святых отцов Церкви, следует относиться очень серьезно, ведь часто от того человека, который рядом с нами, во многом зависит наше душевное состояние. Мы подготовили подборку высказываний афонских святых и монахов о том, что такое настоящая дружба.

Преподобный Никодим Святогорец

«Раскайся в своей прошлой жизни, которая была противоположной жизни Христа, потому что для тебя были врагами те, которые для Него были друзьями, то есть нищета и нищие, скорби и скорбящие, поношения и поносимые. Ты был похож на денницу, который является князем мучимых в противоположность Христу - Князю спасаемых. Итак, перемени свой военный лагерь и впредь имей друзьями твоих бывших врагов, а прежних друзей твоих - врагами, и обрати против них все духовное оружие для того, чтобы одержать над ними победу».

Преподобный Паисий Святогорец

«Бог наполнил людей разнообразными дарованиями. Подобно тому как человек видит чужую испорченность, развращенность, он может увидеть и чужую добродетель - и подражать ей».

Однажды паломник спросил у старца как правильно выбирать друзей.

Паисий Святогорец ему отвечал: «Если сажать рядом арбуз и тыкву, то произойдет следующее: тыква заберет всю сладость от арбуза и арбуз станет невкусным и несладким. А вот тыква, сколько бы ни приняла сладости, все равно останется тыквой. Поэтому, если хотим иметь сладкие и вкусные арбузы, нужно сажать их подальше от тыквы».

По этим словам старца паломник понял, что друзей нужно выбирать внимательно.

Преподобный Порфирий Кавсокаливит

«Для людей Божиих расстояния не существует, пускай это будет даже за тысячи километров. Где бы мы ни находились, мы все вместе. Как бы далеко ни находились наши ближние, мы должны поддерживать их».

«Давайте почувствуем Христа своим Другом! Ведь поистине Он - наш Друг. Это Он Сам подтверждает, когда говорит: Вы - друзья Мои (Ин. 15, 14). Давайте взирать на Него и приближаться к Нему как к Другу».

Монах Симеон Афонский

«Какой друг самый лучший? Божественная благодать. Какой друг самый плохой? Дурная мысль».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".