"Жидкое золото" Афона: сезонное послушание монахов Святой Горы

На календаре октябрь, а это значит, что монахи Святой Горы Афон приступили к важному послушанию, которое традиционно в монашеской республике для этого время года - сбору урожая оливок.

Олива - основа основ греческой кухни и рациона иноков Афона, поэтому сбор урожая очень ответственное дело. Насельники монастырей употребляют оливковое масло и оливки в пищу, ведь по калорийности они ничуть не уступают мясу, которое монахи не едят. Также оливковым маслом заправляют лампады и продают его многочисленным паломникам Святой Горы.

«Жидкое золото», как со времен Гомера называют оливковое масло, славится на весь мир. А оливковое масло из Ватопеда, Великой Лавры, Дионисиата, Эсфигмена, Симонопетра принимает участие в международных выставках.

Почти при каждой афонской обители есть своя плантация оливковых деревьев. Например, при монастыре Дохиар, в котором подвизается 40 монахов, растет более 2 тысяч оливковых деревьев. Для того, чтобы собрать и рассортировать урожай, братии приходится трудиться каждый день в течение двух месяцев. В обители Ватопед иноки исполняют послушание по сбору оливок по 5 часов в день.

После того, как урожай собран, братия монастырей сортирует оливки по размеру и качеству. Мелкие и подмятые оливки идут на отжим, а более крупные в пищу и на продажу. Например, из 10 килограмм олив после отжима получится около 1 литра масла. На Афоне монахи делают масло только холодного отжима при помощи специального пресса. Таким образом, получается самый ценный продукт, который сохраняет вкусовые, а главное полезные свойства.

Кстати, именно с употреблением в пищу оливы и продуктов ее переработки, связывают тот факт, что насельники Афона сохраняют отличное здоровье и ясный ум до самой старости. Дело в том, что в оливках содержится большое количество олеиновой кислоты, которая является прекрасным природным лекарством, замедляющим процесс старения, а также выводит из организма холестерин.

Исследования медиков показали, что монахи Святой Горы практически не страдают раковыми заболеваниями, а статистика легочных болезней показывает единичные случаи. Примечательно, что сразу же за пределами Афона уровень раковых заболеваний у местного населения возрастает в несколько раз.

Когда масло выжато, а оливки расфасованы, в конце зимы или ранней весной оливковые деревья подрезают и подготавливают к новому сезону.