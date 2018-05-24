Время на Афоне: почему на Святой Горе ночь становится утром

Паломники, которые посетили Святую Гору Афон, рассказывают о совершенно особой атмосфере на территории монашеской республики. Это действительно так, ведь даже время на Афоне течет иначе.

Попадая на Святую Гору впервые, первое, с чем сталкиваешься - это непонимание, на какое время выставить свои часы. Все дело в том, что почти все монастыре на Афоне живут по византийскому времени. Все богослужения здесь совершаются по этой системе исчисления времени.

Что же представляет собой византийское время? Новый день согласно такой системе отсчета начинается на Афоне с заходом солнца и стрелки часов каждую субботу переводятся на полночь. Таким образом, вечер становится ночью, а ночь, в привычном понимании мирянина, становится утром.

Но из-за того, что в разное время года длина дня также разная, то, например, весной разница между греческим и афонским временем составляет 3 часа, а зимой достигает 7-ми часов. Например, в монастыре могут разбудить ко службе в 4 часа утра по греческому времени. Многим может показаться это слишком рано, но по византийскому времени это будет уже 7 утра, а, следовательно, вполне приемлемо.

Чтобы паломники не путались в связи со сменой времени, большинство насельников Святой Горы, сообщают мирянам время начала богослужений по греческому исчислению. В то же время византийское время можно увидеть на часах колоколен монастырей.

Также есть на Афоне обитель, где принято иное измерение времени. Это Иверский монастырь, в котором долгое время подвизались выходцы из Грузии. Здесь сутки начинаются с восходом солнца.

Но какими бы системами подсчета времени не пользовались на Афоне, иноки советуют помнить об истинной цели паломничества.

Например монах Симеон Афонский писал: «Живи Богом, а не временем, и время Бог приложит тебе во спасение. Живи Богом, не временем - не будешь для Бога бременем».

А преподобный Никодим Святогорец призывал употребить все отведенное человеку время для спасения души: «Устыдимся же нашей неразумной и грешной жизни, которой мы жили доселе, и решимся преодолеть все наши страсти и все зло, враждующее против нас. И если до сих пор мы пренебрегали нашим спасением, как делом ничтожным и недостойным памятования, то теперь будем горячо молить Господа, чтобы Он просветил нас начать хотя бы сейчас делание спасения нашей души, потому что время, которое мы могли бы употребить для нашего исправления, уже не вернется».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".