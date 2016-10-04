Избран новый игумен Свято-Пантелеймонового монастыря на Афоне

В воскресенье, 2 октября, братия Свято-Пантелеймонового монастыря на Афоне после Божественной литургии путем тайного голосования избрала нового игумена. Им стал иеродиакон Евлогий, набрав 23 голоса, в то время, как за духовника монастыря отца Макария (Макиенко) проголосовали 11 человек.

Новый игумен монастыря иеродиакон Евлогий (в миру Михаил Иванов) родился 12 октября 1958 года в Челябинской области. В ноябре 1985 года он был пострижен в мантию в Троице-Сергиевой лавре, а 23 декабря 1986 года там же рукоположен. В Пантелеимоновом монастыре отец Евлогий подвизался 15 мая 1988 года. До избрания в течение последних лет он нес послушание садовника.

По Уставной Хартии (Конституции) Афона интронизация нового игумена состоится после утверждения его Вселенским Патриархом и Священным Кинотом.

Благотворительный фонд «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» желает новому игумену иеродиакону Еврогию Божьей помощи, предстательства Пресвятой Богородицы, духовных и телесных сил в руководстве священной обителью.

Пусть Покровительница Святой Горы Афон Преславная Богородица помогает и наставляет его во всех делах и мыслях, а праведная молитва никогда не оставит священную обитель.

Счастья, веры и Божией благодати!

Напомним, что предшественник отца Евлогия схиархимандрит Иеремия (в миру Алехин Яков Филиппович) прожил на Святой Горе 42 года. Он был родом из благочестивой семьи. За исповедание православия был репрессирован советской властью в лагерь за Урал, откуда ему удалось сбежать.

В 1979 году патриарх Константинопольский Димитрий утвердил Иеремию в должности игумена русской Пантелеимоновой обители. В те времена монастырь находился в упадке, поэтому главным делом жизни афонского старца стало возрождение обители. Даже пребывая в преклонном возрасте, он наравне с молодыми монахами активно работал над восстановлением монастыря.