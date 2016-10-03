Афонские святые, день памяти которых отмечают в октябре

14:04, 03 октября 2016
Афон
2016
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2 октября - преподобного Герасима Нового.

8 октября - преподобномученика Иоасафа Дионисиатского.

10 октября - преподобного Афанасия патриарха Константинопольского.

1 октября - преподобномученика Тимофея Эсфигменского.

12 октября - новомученика Аввакума из скита Ксенофонт.

14 октября - преподобного Иоанна Кукузели и Григория Доместика Лаврских.

18 октября - преподобного Евдокима. Ватопедского.

19 октября - преподобномученика Макария из скита святой Анны.

21 октября - преподобномученика Игнатия из Иверского скита.

24 октября - Филофея Кокина, игумена монастыря Великая Лавра, патриарха Константинопольского Евфимия.

31 октября - Симеона и Феодора ктиторов монастыря Великие Пещеры (Калаврит, Греция) и преподобного Гавриила Пантократорского.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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