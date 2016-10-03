Афонские святые, день памяти которых отмечают в октябре

2 октября - преподобного Герасима Нового. 8 октября - преподобномученика Иоасафа Дионисиатского. 10 октября - преподобного Афанасия патриарха Константинопольского. 1 октября - преподобномученика Тимофея Эсфигменского. 12 октября - новомученика Аввакума из скита Ксенофонт. 14 октября - преподобного Иоанна Кукузели и Григория Доместика Лаврских. 18 октября - преподобного Евдокима. Ватопедского. 19 октября - преподобномученика Макария из скита святой Анны. 21 октября - преподобномученика Игнатия из Иверского скита. 24 октября - Филофея Кокина, игумена монастыря Великая Лавра, патриарха Константинопольского Евфимия. 31 октября - Симеона и Феодора ктиторов монастыря Великие Пещеры (Калаврит, Греция) и преподобного Гавриила Пантократорского. "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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