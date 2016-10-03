Афонские святые, день памяти которых отмечают в октябре
2 октября - преподобного Герасима Нового.
8 октября - преподобномученика Иоасафа Дионисиатского.
10 октября - преподобного Афанасия патриарха Константинопольского.
1 октября - преподобномученика Тимофея Эсфигменского.
12 октября - новомученика Аввакума из скита Ксенофонт.
14 октября - преподобного Иоанна Кукузели и Григория Доместика Лаврских.
18 октября - преподобного Евдокима. Ватопедского.
19 октября - преподобномученика Макария из скита святой Анны.
21 октября - преподобномученика Игнатия из Иверского скита.
24 октября - Филофея Кокина, игумена монастыря Великая Лавра, патриарха Константинопольского Евфимия.
31 октября - Симеона и Феодора ктиторов монастыря Великие Пещеры (Калаврит, Греция) и преподобного Гавриила Пантократорского.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".