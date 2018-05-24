Взойти на Афон: 10 советов паломнику, который решил подняться на Святую Гору (рус.)

Паломники, которые посещают Афон, непременно стараются взойти на вершину Святой Горы (2033 метра), чтобы помолиться, и, конечно же, увидеть пейзажи, которые открываются с самой высокой точки монашеской республики. Мы подготовили рекомендации, которые могут оказаться полезны тем, кто решится покорить Святую Гору.

1. Для восхождения выбирайте максимально удобную и практичную обувь с хорошим протектором на подошве. Тропинки на Афоне грунтовые или вымощены камнем, поэтому новомодные туфли придут в негодность еще до того, как вы взберетесь на вершину.

2. Даже если у вас есть путеводитель по Святой Горе, компас, навигатор и вы эксперт в ориентировании по солнцу, не отправляйтесь на вершину самостоятельно. Заблудиться на Афоне очень просто, поэтому лучше всего взять себе в попутчики провожатого или опытного паломника, который уже поднимался на гору.

3. Поднимайтесь мерной поступью, и хорошо смотрите под ноги, ведь от этого может зависеть ваша жизнь: на Афоне водятся ядовитые змеи, пауки и скорпионы. Насельники Святой Горы не благословляют убивать живых существ, даже если они и опасны для человека.

4. Не старайтесь сокращать путь и идти напрямик, пусть вам и будет казаться, что вершина уже совсем рядом. Монахи советуют ходить только протоптанными тропинками, чтобы не заблудиться.

5. Возьмите с собой провизию для восстановления сил, но не слишком много, чтобы тяжелый рюкзак не мешал подниматься на вершину. Бывалые паломники советуют взять немного сухарей, орехов, шоколада, воду, пару яблок или апельсинов.

6. Запланируйте восхождение на гору весной или ранней осенью. Взбираться на вершину зимой категорически не рекомендуется, так как тропы может замести снегопадами.

7. Чтобы подниматься было легче, можно взять с собой легкие складные трекинговые палки. Везти их с собой из Украины не обязательно: такие палки продаются в Уранополисе по цене 13-20 евро за пару. Также важным помощником в пути станет фонарик с запасными батарейками.

8. Если здоровье не позволяет преодолеть весь путь к вершине пешком, то у подножия горы можно арендовать мулов, которые довезут до кельи Панагия. Келья находится на высоте 1500 метров над уровнем моря. Постоянно в ней никто не живет, она служит пристанищем для паломников. Если наступает ночь, а до вершины еще не добрались, в Панагии можно переночевать. Здесь же принято оставлять часть припасов для следующих паломников, которые не рассчитали с количеством провизии.

9. Следует постоянно быть на чеку, так как ближе к вершине возможны камнепады.

10. Планируя восхождение, поинтересуйтесь прогнозом погоды. Даже опытные гиды могут отказаться вас сопровождать, если на Афоне будет идти дождь. Но если в дождь вам все же удастся подняться на вершину, из-за туч рассмотреть великолепные пейзажи вряд ли получиться.

Напоследок хотелось бы добавить, что как бы тщательно не был распланирован подъем на Святую Гору, всегда следует помнить, что на Афоне все планы человека могут измениться в один миг по воли Господа. Поэтому прежде чем восходить на вершину, нужно взять благословение и с молитвами к Божией Матери отправляться в путь.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".