12 фактов о преподобном Кукше Одесском
Православная Церковь 29 сентября отмечает день памяти преподобного Кукши Одесского. Мы собрали 12 интересных фактов из жизни святого.
Православная Церковь 29 сентября отмечает день памяти преподобного Кукши Одесского. Мы собрали 12 интересных фактов из жизни святого.
1. Кукша Одесский - в миру Косьма Величко.
2. Мать преподобного в юности мечтала стать монахиней, но была благословлена на замужество, поэтому молилась Господу, чтобы кто-то из ее детей подвизался в иноки.
3. В 20 лет посетил Иерусалим и Афон. После паломничества испросил у Ионы Киевского благословение на монашество.
4. Всю жизнь не расставался с Казанской иконой Богородицы, которой мать благословила его перед поездкой на Афон.
5. На Святой Горе подвизался в Свято-Пантелеимоновом монастыре и был пострижен в монахи с именем Ксенофонт.
6. В 1912-1913 годах греческие власти потребовали многих русских монахов покинуть Святую Гору. В их числе оказался и отец Ксенофонт, который выехал в Киево-Печерскую лавру.
7. В 56 лет тяжело заболел и был пострижен в великую схиму с именем Кукша, но после пострига болезнь отступила.
8. В годы гонения на Церковь был приговорен к 5 годам лагерей и еще 5 годам ссылки. Работал на лесоповале по 14 часов в сутки.
9. После ссылки подвизался в Почаевской лавре, а после в Одесском Свято-Успенском монастыре.
10. Был восприемником при постриге Предстоятеля УПЦ митрополита Владимира (Сабодана).
11. Предвидел свою кончину и отошел ко Господу в 90 лет.
12. На могиле Кукши Одесского неоднократно совершались чудеса исцеления, после чего в 1994 году он был прославлен в лике святых.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".