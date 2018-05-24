12 фактов о преподобном Кукше Одесском

Православная Церковь 29 сентября отмечает день памяти преподобного Кукши Одесского. Мы собрали 12 интересных фактов из жизни святого.

1. Кукша Одесский - в миру Косьма Величко.

2. Мать преподобного в юности мечтала стать монахиней, но была благословлена на замужество, поэтому молилась Господу, чтобы кто-то из ее детей подвизался в иноки.

3. В 20 лет посетил Иерусалим и Афон. После паломничества испросил у Ионы Киевского благословение на монашество.

4. Всю жизнь не расставался с Казанской иконой Богородицы, которой мать благословила его перед поездкой на Афон.

5. На Святой Горе подвизался в Свято-Пантелеимоновом монастыре и был пострижен в монахи с именем Ксенофонт.

6. В ‎1912-1913 годах греческие власти потребовали многих русских монахов покинуть Святую Гору. В их числе оказался и отец Ксенофонт, который выехал в Киево-Печерскую лавру.

7. В 56 лет тяжело заболел и был пострижен в великую схиму с именем Кукша, но после пострига болезнь отступила.

8. В годы гонения на Церковь был приговорен к 5 годам лагерей и еще 5 годам ссылки. Работал на лесоповале по 14 часов в сутки.

9. После ссылки подвизался в Почаевской лавре, а после в Одесском Свято-Успенском монастыре.

10. Был восприемником при постриге Предстоятеля УПЦ митрополита Владимира (Сабодана).

11. Предвидел свою кончину и отошел ко Господу в 90 лет.

12. На могиле Кукши Одесского неоднократно совершались чудеса исцеления, после чего в 1994 году он был прославлен в лике святых.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".