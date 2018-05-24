Святитель Киприан - Киевский митрополит, которого Господь избрал для объединения Церкви в непростое время

Православная Церковь 29 сентября отмечает день памяти афонского подвижника и митрополита Киевского и всея Руси святителя Киприана.

Преподобный Киприан появился на свет в 1330 году в Тырнове - столице Болгарского царства. Какое имя было у святого в миру - неизвестно, равно как и то, кем он был по национальности. Одни исследователи утверждают, что Киприан был сербом, а другие - болгарином.

Завершив образование в школе, Киприан уехал на Афон, так как с ранних лет ощущал побуждение к монашескому образу жизни. На Святой Горе инок активно работал над переводом книг и состоял в переписке со своим духовником Евфимием, занимающем престол патриарха на родине Киприана в Тырнове.

Просветительскую работу монаха и его хорошее образование заметил игумен Великой Лавры Филофей (Коккин). Когда в 1364 году благочестивый Филофей второй раз взошел на патриарший престол Константинопольской Церкви, святой Киприан был уже приближенным помощником патриарха. Но состояние церковных дел в те времена оставляло желать лучшего. Нарушились связи Константинополя со славянскими Церквями: Сербской и Болгарской. Только Русская Церковь оставалась в подчинении Константинополю.

Чтобы восстановить утраченные связи и укрепить союз с Русской Церковью, патриарх Филофей использовал таланты инока Киприана, который был учеником предстоятеля Болгарской Церкви. Также святой Киприан был духовно близок с афонским старцем Исайей, которому Константинополь поручил примириться с Сербской Церковью.

В 1373 году патриарх Константинопольский Филофей отправил Киприана на Русь и в Литву, чтобы примирить князей с митрополитом всея Руси Алексием. Однако непрекращающиеся междоусобицы и борьба за светскую и церковную власть на Руси не позволили Киприану установить быстрый мир. В 1375 году патриарх Филофей рукоположил святителя Киприана в митрополиты Киева и Литвы, так как Литва отказалась подчиняться Алексию. Но чтобы сохранить традиции и объединить всю Русь под одним митрополитом, на Соборе было решено, что Киприан станет митрополитом всея Руси после кончины Алексия.

Митрополит Алексий отошел ко Господу в 1378 году и святой Киприан решил ехать в Москву, чтобы объединить Церковь. Но в пути по приказу князя Дмитрия Донского святого Киприана арестовали и изгнали из княжества. Только в 1390 году после смерти Дмитрия Донского святитель Киприан попадает в Москву и окончательно утверждает единство и союз всей митрополии.

В период своего служения, Киприан активно занимался строительством храмов, переводил и исправлял церковную литературу, принес на Русь традиции исихазма, ввел иерусалимский церковный устав и провел литургическую реформу. Около 30 лет святитель возглавлял Русскую Православную Церковь, 18 лет был митрополитом всея Руси, стараясь примирить князей и противостоять распрям.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".