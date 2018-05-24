Митрополит Иосиф: афонский святой, покровитель пожарных, во время похорон которого, колокольня зазвонила без звонаря

Православная Церковь 28 сентября отмечает день памяти афонского святого Иосифа Нового митрополита Тимишоарского.

Святой Иосиф родился в 1568 году в Рагузе (территория современного города Дубровник в Хорватии) в состоятельной семье. В крещении получил имя Иаков. В детстве Иаков потерял отца, и мать решила отправить сына к своему брату в Охрид, чтобы мальчик получил достойное образование.

Когда Иакову исполнилось 20 лет, он приехал на Афон и подвизался в обители Пантократор, где и принял монашеский постриг с именем Иосиф, а спустя два года был рукоположен во пресвитера. В монастыре отец Иосиф искусно овладел послушанием каллиграфа. Позже будущий митрополит подвизался в Великой Лавре, а затем в монастырях Ксиропотам, Хиландар и Ватопед. Именно в Ватопеде по молитвам к Господу Иосиф совершил чудеса и исцелил множество иноков одним только прикосновением руки ко лбу больного.

Подвизаясь в Ватопеде, святой Иосиф стал настоятелем обители Святого Стефана в Адрианаполе. Этот монастырь был подворьем Великой Лавры. Шесть лет святой руководил делами монастыря, а после снова вернулся на Святую Гору, где был избран игуменом обители Кутлумуш. Душа святого стремилась к аскетизму и безмолвию, поэтому он возвратился в монастырь Ватопед. За праведную жизнь и великую добродетель, в 82 года святого Иосифа избрали митрополитом Тимишоарским. Рукоположил святого во епископа Вселенский Патриарх Парфений ΙΙ в Константинополе.

Иосиф всего три года пребывал на митрополичьей кафедре, но за это короткое время успел много сделать для утверждения христианской веры. Своим личным примером праведной жизни, он утешал и наставлял паству. Также он открыл церковное училище во вверенной ему епархии, строил и восстанавливал храмы и продолжал совершать чудеса, исцеляя множество людей. Однажды во время сильного пожара в городе святой Иосиф с молитвой обратился к Господу. По молитвам святого Отец Небесный послал ливень, и пожар был чудесным образом усмирен. Именно за это спасение города в Румынии Иосиф почитается как покровитель пожарных.

В 1653 году святой Иосиф покинул кафедру и ушел в монастырь, чтобы мирно окончить свой земной путь. Спустя три года - в 1656 году святой Иосиф отошел ко Господу. Церковное предание рассказывает, что в день кончины святого произошло чудо: на монастырской колокольне сами по себе стали звонить колокола. Удивленные люди, которые пришли на погребение Иосифа признали святость почившего.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".