Преподобный Макарий: афонский святой, которому патриарх предрек мученический венец

Православная Церковь 27 сентября вспоминает день мученической кончины афонского святого - преподобного Макария.

Предание не говорит о том, где и когда родился святой и от кого вел свой род, известно лишь, что Макарий был учеником святейшего патриарха Константинопольского Нифонта.

Ведя праведную жизнь на Афоне, и вдохновленный жизнью учителя, Макарий всем сердцем утвердился в решении пострадать за Господа. Желание это было настолько сильным, что он открылся своему учителю, который в то время удалился с престола и подвизался в монастыре Ватопед. Нифонт терпеливо выслушал ученика и, провидя в его помыслах волю Господа, благословил на мученический подвиг: «С Богом, чадо, в путь святых страдальцев; желание твое Господь исполнит и, по Своей неизреченной милости, дарует тебе венец мученичества», - сказал Нифонт.

Воодушевленный напутствием учителя Макарий покинул Афон и отправился в Солунь. Там, в один из мусульманских праздников, преподобный вышел в толпу людей и стал проповедовать Христа и веру христианскую. Макарий говорил, что Иисус - Сын Божий, совершенный Господь и человек, который ради спасения мира сошел с небес.

Турки, не ожидавшие таких дерзких для них слов от монаха, набросились на Макария и стали бить его дубинами, палками, камнями, колоть ножами и кинжалами, а после расправы изувеченное тело инока бросили в темницу.

На следующее утро святого привели на суд и стали обещать ему богатые дары, если он отречется от Христа и примет ислам. Но Макарий не поддался на все искушения и крикнул туркам, что если бы они познали Христа и крестились, то оставили бы свои заблуждения. Эти слова ввели в ярость турков. Они вновь начали издеваться над праведником и отсекли его голову. Преподобный Макарий погиб, исполнив свое желание пострадать за веру. Произошло это в 1527 году.

В это время на Афоне Нифонт Духом Святым провидел мученическую смерть своего ученика. Тогда сказал он своему ученику Иоасафу: «Знай, чадо, что собрат твой Макарий скончался сегодня мученически и возносится на небеса, торжествуя и радуясь о Господе».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".