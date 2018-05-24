Воздвижение: где на Афоне хранят Крест Спасителя

Православные христиане всего мира 27 сентября отмечают один из 12 главных церковных праздников - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

История этого праздника восходит к IV веку, когда римский император Константин Великий решил отыскать великую христианскую святыню - Крест, на котором распяли Иисуса Христа. Для этого правитель отправил в Иерусалим свою мать - царицу Елену, наделив ее широкими полномочиями.

Мать императора принялась вести поиски святыни, но успех не сопутствовал ей долгое время. Тогда один из старейших жителей Иерусалима по имени Иуда сообщил царице, что Крест закопан на том месте, где стоит языческий храм в честь Венеры. Елена разрушила храм и слуги царицы нашли три креста вместе с гвоздями, но на каком именно кресте был распят Спаситель, оставалось загадкой.

Предание рассказывает, что Иерусалимский патриарх Макарий возложил по очереди каждый из крестов на покойника. Когда возложили подлинный Крест Спасителя, покойник воскрес. Тогда патриарх воздвиг святыню на возвышении и показал ее людям.

В VII веке персы завоевали Иерусалим и вместе с другими сокровищами вывезли святыню. 14 лет Древо Животворящего Креста Господня было в плену, но в 628 году император Ираклий возвратил крест в Иерусалим.

На сегодняшний день часть Древа Животворящего Креста Господня хранится в Иерусалиме в греческом храме Воскресения.

Также части святыни пребывают на Святой Горе Афон. В Великой Лавре фрагменты святыни находятся в кресте, который святому Афанасию подарил греческий император Никифор Фока. Крест инкрустирован драгоценными камнями и хранится монахами в золотом ковчеге.

Части Креста, на котором был распят Спаситель, сохранились в монастырях Ватопед, Дионисиат, Зограф, Каракал, Филофей, Симонопетра, Пантократор, Ставроникита, Григориат, Эсфигмен и монастыре Святого Павла.

В обители Ксиропотам находятся сразу два фрагмента святыни: самая большая в мире частица Креста с отверстием от гвоздя и еще один фрагмент размером поменьше. По преданию, часть святыни с отверстием от гвоздя была подарена инокам Афона императрицей Пульхерией.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".