Украинские исследователи готовят к показу фильм о святом Паисии Величковском

В Киево-Печерской лавре украинские исследователи завершили финальный этап съемок документально-просветительского фильма об известном уроженце Полтавы преподобном Паисии Величковском.

Как сообщает БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", финальные кадры были сняты в Киевской духовной академии.

"Из жития преподобного Паисия Величковского нам известно, что Петр (имя святого в миру. - Ред.) Величковский в 12 лет начал обучение в Киевской духовной академии - в одном из ведущих учебных заведений Восточной Европы того времени, где получали образование не только украинцы, но и греки, сербы, болгары. Во время учебы Петр Величковский с другими студентами академии сформировали аскетическое братство со своим уставом, дав обещание, что когда начнут свой монашеский подвиг, уйдут в самые бедные монастыри", - рассказал основатель фонда Дмитрий Ворона.

Также он отметил, что "будучи студентом академии, Паисий Величковский посещал Киево-Печерскую лавру, Михайловский Златоверхий монастырь, имел постоянное общение с самыми опытными духовниками Киева".

"В картине мы в полной мере постараемся показать не только период его студенческой жизни, которая стала основой духовного воспитания будущего подвижника Православной Церкви, но и всю деятельность преподобного Паисия Величковского", - отметил Дмитрий Ворона.

Как сообщалось ранее, в июне этого года на Афоне, недалеко от монастыря Пантократор, группой исследователей БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» была найдена келия XVII века, где принял монашество известный украинец преподобный Паисий Величковский.

Первый этап съемок документального фильма о преподобном Паисии Величковском проходил на Афоне в монастырях Ксенофонт, Пантократор, Симонопетра, а также в Ильинском скиту.

Второй этап съемок прошел в Румынии: съемочная группа побывала в Драгомирне, Секуле и Нямце - в монастырях, где преподобный Паисий Величковский был игуменом.

Как сообщили исследователи Афона, фильм о святом и о его роли в истории всемирного Православия выйдет уже в конце осени.

Преподобный Паисий Величковский - уроженец Полтавы, православный старец, аскет, святой, служение которого проходило в Украине, на Афоне и в Молдове. Преподобный Паисий известен также как переводчик трудов святых отцов с греческого языка, в частности он перевел на церковно-славянский язык «Добротолюбие» - любимое духовное чтение монахов и мирян.