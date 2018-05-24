Известные люди на Святой Горе Афон: рок-музыкант, космонавт, голливудская звезда и наследник короны

Афон ежегодно привлекает большое количество людей, которые стремятся найти место, где все располагает к молитве, а также познакомиться с жизнью насельников монастырей и тысячелетними традициями монашеской республики. Среди паломников оказывается немало известных личностей. Мы расскажем о некоторых знаменитостях, которые в разное время посещали Афон и об их впечатлениях от пребывания на Святой Горе.

Борис Гребенщиков

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков посетил Афон в 2012 году в составе паломнической группы Московской Духовной Академии. Его паломничество пришлось на пасхальную неделю: музыкант жил в монастыре Ватопед и ходил практически на все богослужения и трапезы, общался с монахами.

По словам музыканта, эта поездка оставила в его душе неизгладимое впечатление.

«Я был готов шагнуть в безвоздушное пространство, наполненное какой-то неизвестной мне разноцветной благодатью. И по счастью, я попал в место абсолютно человеческое, нормальное. Потому что благодать проявляется не в том, чтобы ангелы везде пели прямо через микрофоны и чтобы разные цвета сияли, а благодать она во внутреннем мире и чем менее он бросается в глаза, тем он прочнее, на мой взгляд. Меня совершенно потрясло богослужение в храме, потому что такого храма я не видел никогда и такого пения я не слышал никогда», - сказал Борис Гребенщиков.

Джонатан Джексон

Голливудская звезда телесериалов и фильмов Джонатан Джексон посетил Афон в 2015 году. В паломнической поездке актера сопровождал его восьмилетний сын, а также духовный наставник - отец Матфей. За время пребывания на Святой Горе Джонатан Джексон прожил несколько дней в монастыре Ватопед и посетил обители Симонопетра и Ксенофонт.

Отвечая на вопросы греческих журналистов, актер отметил, что мечтал посетить Святую Гору очень давно, так как много читал об Афоне и своими глазами хотел увидеть монашескую республику, где люди уже более 1000 лет молятся за весь мир. Также Джонатан Джексон добавил, что в будущем планирует регулярно посещать Святую Гору.

Георгий Гречко

Знаменитый космонавт Георгий Гречко посетил Афон в 2013 году в составе паломнической трехдневной экспедиции на паруснике «Running on Waves». На Святой Горе Георгий Гречко побывал в монастыре Ватопед.

«Мне уже давно исполнилось восемьдесят. Я признаюсь честно, не ожидал, что доживу до столь преклонных лет, пройдя оккупацию, а потом - сверхнагрузки, которые выпадают на долю космонавтов. И мне хотелось бы поблагодарить Господа за такую долгую жизнь. Поблагодарить в этом святом месте, в Ватопедском монастыре, на Афоне», - сказал космонавт.

Борис Тодуров

Известный украинский кардиохирург Борис Тодуров старается регулярно посещать Афон в качестве паломника. По словам медика, после таких поездок отношение к жизни у него поменялось.

«Изменилось с тех пор, как я впервые побывал на святой горе Афон, в монастырях православных, где пожил несколько дней с монахами в их кельях, немного приобщился к той настоящей православной жизни монашеской. Это очень глубокое и философское отношение к жизни, вообще к мирозданию и существованию на этой земле. Оно несколько отличается от того, что мы видим в крупных городах, в наших церквях и от того, что проповедуют в публичных местах. То есть для того, чтобы окунуться в православный мир, надо все-таки познать монашескую жизнь и поговорить с монахами, которые ее ведут», - поделился впечатлениями кардиохирург.

Принц Чарльз

Наследник британской короны принц Уэльский Чарльз неоднократно бывал на Афоне. Официальные представители принца говорят в прессе о том, что наследник империи ездит на Святую Гору как частное лицо и интересуется архитектурой и духовностью Афона. Но архиепископ Фиатирский и Великобританский Григорий уверяет, что в душе Чарльз православный, просто статус принца не позволяет ему сменить вероисповедание (будущий монарх потенциальный глава Англиканской Церкви).

Также много лет принц Чарльз является членом американо-британского общества «Друзья Афона», которое финансирует восстановление монастыря Ватопед. По информации британских СМИ у принца Чарльза в резиденции Хайгроув есть несколько православных икон.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

Для иллюстрации использовано фото: Православное информагентство