26 сентября - день памяти афонского святого Иерофея Иверского, который уплыл на необитаемый остров

Православная Церковь 26 сентября отмечает день памяти преподобного Иерофея Иверского.

Преподобный Иерофей появился на свет в 1686 году в Греции. Когда ему было 8 лет, родители отдали мальчика в училище, где он изучил греческий и латинский языки, а также философские науки.

Достигнув совершеннолетия, преподобный Иерофей пожелал продолжить свое образование и отправился на Святую Гору Афон, где пошел в ученики к иноку в келье святого Артемия. Здесь он изучал жития святых отцов Церкви и поступил в Иверский монастырь, где прининял монашеский постриг.

Вскоре Иерофей отправился в Константинополь, а затем в Валахию, где продолжил образование у Марка-киприянина. Благочестие юного монаха было замечено митрополитом Авксентием, который рукоположил Иерофея в диакона. Еще некоторое время преподобный совершенствовал свое образование в Венеции, а потом вернулся на Афон и поселился в пустыне Хаги, недалеко от Иверской обители.

Он вел аскетическую жизнь: постился и непрестанно молился Господу. Вскоре неокесарийский митрополит Иаков, который жил в Иверском монастыре на покое, положил Иерофея в иеромонаха. С принятием сана преподобный еще более утвердился в аскезе: по несколько дней не притрагивался к еде, а если и случалось что-то поесть, то вместо хлеба вкушал чечевицу, а спал не более часа в сутки.

Утвердившись в любви к ближнему, преподобный отправился на остров Скопело, где 8 лет служил в местной церкви, вел душеполезные беседы с паствой и обучал юношей грамоте.

Чувствуя приближающуюся кончину, Иерофей вместе со своими учениками: иеромонахом Мелетием и монахами Иоасафом и Симеоном переехал на необитаемый остров Юра, куда в те времена ссылали и преступников. На этом острове после непродолжительной болезни преподобный Иерофей в 1745 году отошел ко Господу. Ученики погребли тело блаженного на острове, а спустя три года вернулись за останками Иерофея и перенесли честную главу праведника в Иверскую обитель, где она хранится и по сей день.

Уже после смерти преподобного его мощи проявили целительную силу. Церковное предание повествует, что монах Каллиник, пребывая в Константинополе с мощами святого, встретил женщину, которая из-за болезни лишилась зрения. Но как только она прикоснулась к мощам преподобного, то обрела исцеление.

На Афоне же по молитвам у мощей святого исцелялись от зубной боли и преодолевали плотскую страсть.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".