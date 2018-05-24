12 фактов о преподобном Силуане Афонском

1. Силуан Афонский в миру - Семен Иванович Антонов.

2. Обладал невероятной физической силой: поднимал большие тяжести, ударом кулака мог перебить доску, голыми руками снимал с плиты разгоряченный чугун.

3. До пострига вел разгульную жизнь, но к монашеству был призван Богородицей: во сне увидел, как змея заползла ему в рот. Ощутив отвращение, Семен проснулся и услышал слова Божией Матери: «Ты проглотил змею во сне, и тебе противно. Так Мне нехорошо смотреть, что ты делаешь».

4. В 19 лет хотел уйти в Киево-Печерскую лавру, но отец не дал ему этого сделать, определив на военную службу.

5. Проходил военную службу в Петербурге в саперном батальоне.

6. Будучи солдатом, думал об Афоне и посылал денежные переводы, чтобы поддержать монахов Святой Горы.

7. Благословление на монашество испросил у святого Иоанна Кронштадского, написав ему письмо: «Батюшка, хочу пойти в монахи; помолитесь, чтобы мир меня не задержал».

8. Приехал на Афон, когда ему было 26 лет. Подвизался в Пантелеимоновом монастыре.

9. В видении Сиулан Афонский удостоился увидеть Иисуса Христа.

10. Спал сидя на табурете несколько раз в сутки по 15-20 минут.

11. Отошел ко Господу в 72 года. Перед смертью болел около недели.

12. Канонизирован Константинопольским Патриархатом в 1987 году. В 1992 году имя святого было внесено в месяцеслов Православной Церкви.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".