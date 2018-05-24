История о том, как Силуан Афонский поверил в Бога

Преподобный Силуан Афонский, день памяти котрого православный мир отметит 24 сентября, приехал на Афон в 1892 году и прожил на Святой Горе до 1938 года.

Мы расскажем историю о том, как Семен Антонов – а именно так звали святого в миру, поверил в Бога.

Преподобный Силуан Афонский родился в 1866 году в Тамбовской губернии. Когда ему было 4 года, к родителям в дом пришел гость, который за предложенным угощением доказывал отцу, что Бога нет.

Маленький Семен запомнил слова: “Где Он, Бог-то?” И тогда он решил: “Когда вырасту большой, то по всей земле пойду искать Бога.”

Когда гость ушел, Семен поинтересовался у отца, почему тот говорил такие странные вещи. На что отец ему ответил: ” Я думал, что он умный человек… Не слушай его.”

Когда Семену было 19 лет, он работал столяром. Однажды он услышал о святой жизни подвижника, который был затворником - Иоанне Сезеновском (1791-1839) и о чудесах, которые происходят на его могиле. Все вокруг говорили о том, что он был святой человек.

Вспомнив свое детское обещание самому себе, парень подумал: “Если он святой, то значит Бог с нами, и незачем мне ходить по всей земле – искать Его?”

Семен почувствовал, что Господь с ним, рядом, он верит в Него, и, вероятно, хотел бы стать монахом. Юноша решил отправиться в Киево-Печерскую лавру, но отец его остановил.

Тогда Семен увлекся обычной жизнью. Однажды, после весело проведенного времени, он уснул, и вдруг почувствовал, как через рот в него заползает змея. Он тут же проснулся и услышал, как кто-то совершенно необыкновенным голосом произнес: “Ты проглотил змею во сне, и тебе противно; так Мне нехорошо смотреть, что ты делаешь.”

Преподобный Силуан Афонский до самой своей смерти был уверен: это Сама Богородица явилась ему и произнесла эти слова. Но так как жил он тогда в грехе, не смог увидеть Божию Матерь.

До конца своих дней он благодарил Пресвятую Владычицу за спасение от неправедной жизни и за то, что Она дала ему силы подняться от греха и вернуться к жизни благочестивой.

“Теперь я вижу, как Господу и Божией Матери жалко народ. Подумайте, Божия Матерь пришла с небес вразумить меня - юношу во грехах”, - вспоминал преподобный Силуан Афонский.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".