Праведники Иоаким и Анна: прародители Спасителя мира

Православная Церковь 22 сентября отмечает день памяти родителей Богородицы - праведных Иоакима и Анны.

Предание рассказывает, что благочестивый Иоаким являлся потомком библейского царя Давида, которому Господь возвестил, что из его рода выйдет Спаситель. Святая Анна была дочерью Вифлеемского священника Матфана.

До самой старости у супругов не было детей, что в дохристианскую эпоху считалось наказанием Божьим. Однажды, когда Иоаким приносил в церкви Иерусалима дары Отцу Небесному, первосвященник Иссахар отказался принимать подношения праведника. Первосвященник рассудил, что если Иоаким не имеет детей, то лишен и благословения Господа, а значит за душой у него тайные, скрытые грехи.

В глубокой скорби Иоаким вышел из храма и решил удалисться в пустыню, где стал постился и молился Господу, чтобы Он даровал ему потомство, как некогда сделал отцом в преклонном возрасте Авраама.

Узнав о том, что священник отверг дары мужа, праведная Анна залилась безутешными слезами: «Теперь, я несчастнее всех: Богом отвержена, у людей в поношении и мужем оставлена. О чем плакать теперь: о вдовстве ли своем, или о бесчадии?» - стенала праведница. В печали Анна пошла в сад, чтобы помолиться Господу. Тогда Ангел Господень явился к ней и возвестил, что родит она дочь благословенную, от которой получит спасение весь мир. Эту же весть Ангел принес в пустыне и Иоакиму. По слову Господа так и случилось.

Праведный Иоаким отошел ко Господу в 80 лет, а благочестивая Анна завершила земной путь спустя два года после супруга в 79 лет.

В скиту праведной Анны в селе Онишковцы (Ровенской области) находится икона Иоакима и Анны, которая была написана на Святой Горе Афон специально для Украины. Икона содержит частицы мощей святых и была освящена у всех чудотворных икон Афона. По сложившейся традиции, у этого образа просят благословение супружеские пары, которым Господь еще не послал наследников.

Также в монастырях Святой Горы хранятся мощи святой Анны: в Большом Скиту праведной Анны хранится левая стопа, в обители Ставроникита левая рука, а в монастыре Кутлумуш – правая стопа.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".