Иконография Рождества Богородицы: история образов

Праздник Рождества Богородицы, который православные отмечают 21 сентября, зародился в христианской традиции около VII века. Сначала он появился в Греческой Церкви, а позже и в Риме. Особо интересной для верующего человека и всех, кто интересуется православной культурой, будет история иконографии этого праздника, о который мы хотели бы рассказать.

Самые древние образы Рождества Божией Матери, которые дошли до наших дней датируются X-XI веками. Более ранние фрески и иконы не сохранились. Это связано с периодом иконоборчества, который Церковь переживала в VIII-IX веке. Исследователи полагают, что одни из самых старинных изображений праздника это фреска в храме в Каппадокии (территория современной Турции) и фреска Софийского собора, которую ученые относят к первой половине XI века.

Иконография Рождества Божией Матери несколько отличается от иконописной традиции других важных церковных праздников. Образы Рождества не просто передают догматическую суть праздника, а наполнены бытовыми подробностями жизни праведных родителей Богородицы – Иоакима и Анны. Это показывает, что жизнь Спасителя начиналась в обычной семье и подчеркивает, что Христос принял образ человека.

На более ранних иконах благочестивая Анна изображена полулежа или сидя на высоком ложе, а вокруг нее собрались девы с дарами и служанки. Такое изложение сюжета мы видим на мозаике в греческой церкви Успения в Дафни или на образе Феофана Критского в афонском монастыре Ставроникита.

С XIII века в композиции образов Рождества появляется фигура праведного Иоакима. Но согласно принятым правилам мужчина в определенные моменты не был вхож на женскую половину дома, поэтому Иоаким, как правило, изображается в арке дома или окне. Такое прочтение сюжета можно увидеть на мозаике монастыря Хора (Кахрие-джами) на территории современного Стамбула.

Уже в XVIII веке многие семейные ограничения становятся неактуальными, и иконописцы изображают Иоакима сидящим близ ложа супруги.

Также в иконах появляется больше подробностей, например, стол с угощениями. Эта деталь отсылает нас к пиру, который устроил Иоаким для священников и народа, когда Богородице исполнился год. Иногда на иконах изображались птицы, которые пьют из водоема или фонтана. Появление такого сюжета, скорее всего, связано с преданием, которое повествует о том, что Анна молилась о появлении ребенка в саду близ источника, окруженного птицами. Изображение фонтана присутствует на мозаике в греческой церкви Успения в Дафни.

На более поздних иконах вокруг центрального образа появляются клейма – сюжетные композиции из жизни праведных Иоакима и Анны, которые рассказывают о событиях, предшествующих рождению Богородицы: молитва супругов, благовестие Ангела Господня о рождении дочери, встреча праведников у Золотых ворот.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".