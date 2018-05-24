Рождество Пресвятой Богородицы - покровительницы Афона: два скита со святынями и подарок от султана

Православные христиане 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии - один из двенадцати главных праздников в Православной Церкви.

Праведные супруги Иоаким и Анна, которые жили в Иерусалиме, много лет не могли иметь детей. В те времена среди евреев это считалось наказанием Божьим, но праведники не переставали уповать на Господа и горячо молились Отцу Небесному, чтобы он подарил им радость быть родителями.

Однажды, во время такой молитвы, к Анне с небес спустился Ангел и возвестил ей, что она зачнет ребенка: «Дочь благословенную, выше всех земных дочерей». Посланник Божий повелел Анне назвать дочь Марией. Ангел явился и к благочестивому Иоакиму, сказав, что молитвы его супруги были услышаны и у них появится дочь, которая станет радостью для всего мира. Так и случилось: после положенного срока на свет появилась Богородица. Праведные Иоаким и Анна стали прародителями Иисуса Христа.

В монастыре Святого Павла на Афоне есть Новый Скит, посвященный Рождеству Божией Матери. Скит был основан в XVIII веке. Историки утверждают, что найденные на месте обители древние захоронения и монеты могут свидетельствовать о том, что в дохристианскую эпоху здесь был один из городов античного Афона.

Состоит скит из 27 калив, но заселены только 22. В них сейчас проживает 40 насельников Святой Горы. Основное занятие иноков - иконопись.

В разные времена в Новом скиту проживали преподобный Никодим Святогорец, Афанасий Месолонгский, старец Аверкий, Кирилл Философ, новомученик Пахомий и старец Иосиф Исихаст.

В Соборном храме скита хранятся две особо почитаемые чудотворные иконы: образ Христа Пантократор и образ Божией Матери Сладкое Лобзание. Главные святыни обители - это мощи святых подвижников Православной Церкви: священномученика Харлампия, Василия Великого, святого Пантелеймона и других преподобных.

На юго-западе Афона при Великой Лавре находится скит Святой Анны, основанный монахами еще в XI веке. Одна из главных святынь скита - чудотворная икона праведной Анны. К молитвам перед этой иконой прибегают отчаявшиеся супруги, которые не могут иметь детей. Образ известен многочисленными исцелениями и свидетельства тому сотни детских фотографий, которые благодарные родители присылают на Афон. Чтобы получить заступничество святой Анны и зачать наследников, перед иконой молятся на протяжении 40 дней и все это время придерживаются строгого поста, а также причащаются.

С иконой связана удивительная история, которая произошла 200 лет назад. Турецкий султан Лимну долгое время не мог иметь детей. Правитель узнал, что на Афоне находится чудотворная икона, которая многим помогает стать родителями. Он попросил паломников привезти ему масло от лампады у образа и святую воду. Но паломники решили не делать султану такой подарок, ведь он не был христианином, и привезли ему самой обычной воды и масла. Правитель же верил, что привезенные ему вода и масло - святыни. Султан выпил воды и по молитвам святой Анны стал отцом сына. В благодарность за обретенное отцовство он послал на Афон необычную лампаду с серебряным яйцом. Эта лампада до сих пор висит у иконы.

В скиту находится еще одна почитаемая святыня – стопа праведной Анны. По молитвам перед ней бездетные супруги также становятся родителями.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".