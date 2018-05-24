Первые иконы Богородицы: апостол-иконописец и чудо прозрения; подарок Богородицы и путешествие по волнам

В православной традиции существует множество самых различных икон и образов Божией Матери. Некоторые из них были написаны святыми отцами Церкви, а некоторые образы Богородица явила сама. Но каковы же были самые первые изображения покровительницы Святой Горы Афон?

По преданию, первым образом Божией Матери является икона «Влахернская», которую написал евангелист Лука. Этот образ благословила сама Богородица. Техника, в которой написана икона, поистине уникальна. Рельефный образ вырезан на дереве, покрыт слоем воско-мастики и расписан красками. Создается ощущение, будто Богородица не написана, а воплощена на иконе.

Изначально образ хранился в Антиохии, затем был перенесен в Иерусалим, а в V веке попал в Константинополь и помещен в церкви Богородицы во Влахернах. От имени этого храма икона и стала называться «Влахернской». Второе название образа – «Одигитрия», что в переводе с греческого значит путеводительница или указывающая путь. Это связано с чудом, которое было явлено двум слепцам. По преданию Богородица привела их в Константинополь и по молитвам у иконы они прозрели.

Также «Одигитрия» считалась покровительницей Константинополя и в 626 году спасла город от осады: патриарх Сергий обошел с иконой стены столицы Византийской империи и войско отступило. В период иконоборчества в 1453 икона была спрятана на Афоне в монастыре Пантократор, а спустя 200 лет в 1653 году была подарена русскому царю Алексею Михайловичу. Сейчас образ хранится в Успенском соборе Кремля.

Еще один древнейший образ Божией Матери вошел в историю как «Лиддская» икона Богородицы. По преданию, когда апостолы Иоанн и Петр основали близ Иерусалима в городке Лидда храм в честь Пречистой, то попросили Богородицу его благословить. Божья Матерь ответила ученикам Христа: «Идите с радостью. Я буду там с вами». В то же мгновение молящиеся в лиддском храме увидели чудо: на одном из столпов церкви появилось изображение Богородицы с младенцем Христом на руках.

В период гонений на христианство император Юлиан Отступник приказал слугам уничтожить икону, но как бы они не старались стесать со столпа нерукотворный образ Богородицы, он еще больше врезался в камень. Это чудо привлекло к иконе тысячи паломников.

В VIII веке Констатинопольский патриарх Герман сделал список с нерукотворного образа. Но вскоре Герман был изгнан еретиками с патриаршей кафедры. Спасая икону, он опустил ее в море, чтобы Господь определил судьбу святыни. Образ прибило волнами к берегам Италии. О находке сообщили папе Римскому Григорию II, который поместил икону в алтарь собора Святого Петра. Более 100 лет образ Пречистой находился в Риме. За это время эпоха иконоборчества в Константинополе прошла.

Поместный Собор восстановил иконопочитание и образ чудесным образом вернулся. Предание рассказывает, что икона поднялась со своего места в алтаре собора Святого Петра, проплыла над головами верующих и вновь вернулась в море, чтобы по волнам возвратиться в Константинополь.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".