19 сентября - почему этот день называют "Михайлово Чудо" и какую молитву важно успеть прочитать в этот день?

Михаил - главный архангел. Его имя упоминается и в Ветхом, и в Новом Заветах. При этом, как правило, в Ветхом Завете имена ангелов не фигурируют, однако его имя упомянуто несколько раз в конце Книги пророка Даниила (Дан.10:13, 21; 12:1).

В Святом Писании Архангел Михаил назван «князем», «вождем войска Господня». Именно поэтому он - архистратиг, военачальник.

Люцифер удалился от Бога и увлек за собой треть ангелов. Архангел Михаил первым стал сражаться против падшего ангела, который устроил восстание на Небесах.

С тех пор Архангел Михаил защищает человеческий род от всякого зла, существующего в мире: видимого и невидимого.

В ведении Архангела Михаила Книга жизни, в которой запечатлены все человеческие судьбы и грехи.

Именно Архангел Михаил с Гавриилом в последние времена, о которых говорится в Откровении Иоанна Богослова, по велению Господа вострубят в рога и призовут людей на Страшный суд. Во время испытаний и преследований Антихриста Архангел Михаил будет помогать всем праведникам устоять и спастись.

К Архангелу Михаилу обращаются с молитвами об исцелении, к нему обращаются при освящении жилища. Также он почитаться как защитник душ умерших. Согласно греческим преданиям Архангел Михаил присутствует при смерти человека.

На иконах Архистратига Михаила изображают с мечом в руке, побеждающего падшего ангела. Михаил всегда находится на страже добра. Из-за этого молитвы становятся крепче, укрепляя веру.

В день памяти чуда Архистратига Михаила в Хонех 19 сентября православные верующие стараются прочесть акафист Архангелу Михаилу.

Если акафист прочесть не получилось, можно помолиться кратко и попросить Архистратига Михаила о заступничестве и покровительстве, читая:

Тропарь, глас 4-й:

Небесных воинств Архистратиже, молим тя присно мы недостойнии, да твоими молитвами оградиши нас кровом крил невещественныя твоея славы; сохраняюще нас, припадающих прилежно и вопиющих: от бед избави нас, яко чиноначальник вышних сил.

Кондак, глас 2-й:

Архистратизи Божии, служителие Божественныя славы, Ангелов начальницы и человеков наставницы, полезное нам просите и велию милость, яко Безплотных Архистратизи.

Молитва:

Великий архистратиже Божий, Михаиле, победитель демонов, победи и сокруши всех врагов моих видимых и невидимых. И умоли Господа Вседержителя, да спасет и сохранит меня Господь от всех скорбей и от всякой болезни, от смертоносной язвы и от напрасной смерти, о, великий архангеле Михаиле, ныне и присно и во веки веков.

Также существует молитва Архистратигу Михаилу, которую читают каждый понедельник, так как этот день посвящен именно ему.

«О святый Михаиле Архангеле, помилуй нас, грешных, требующих твоего заступления, сохрани нас, раб Божьих (имена), от всех видимых и невидимых враг, паче же подкрепи от ужаса смертного и от смущения диавольскаго и сподоби нас непостыдно предстати Создателю нашему в час страшного и праведного Суда Его. О всесвятый, великий Михаиле Архистратиже! Не презри нас, грешных, молящихся тебе о помощи и заступлении твоем в веце сем и в будущем, но сподоби нас тамо купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков».

Дни памяти Архангела Михаила

8 ноября/21 ноября - Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных (празднование установлено в начале IV века).

6 сентября/19 сентября — воспоминание о чуде архангела Михаила в Хонех.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".