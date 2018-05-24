Чудеса Архангела Михаила: спасение церкви в Хонех и возвращение мальчика с камнем на шее в монастырь Дохиар

Православная Церковь 19 сентября вспоминает чудо Архистратига Михаила в Хонех, совершенное им в IV веке.

АРХАНГЕЛ МИХАИЛ И АФОН

Согласно преданию, Архангел Михаил спас юношу, которого хотели убить, чтобы получить найденный им клад. В память об этом чуде на Афоне Дохиаром, царедворцем болгарским, был построен храм в честь Архангела Михаила, который был украшен найденным золотом.

Юноша нашел на одном из близлижащих к Афону островов сокровище. Он жертвовал найденный клад Дохиару, но враг помрачил разум посланным с ним монахам, они привязали юноше на шею камень и бросили в воду. Уподобившись разбойникам, они донесли игумену Дохиара, что парень их обманул и скрылся.

Когда юноша ушел под воду, ему явились Архистратиг Михаил и Ангел Хранитель.

- Если угодно тебе, Архистратиг, избавь от потопления этого отрока, - сказал Ангел Хранитель.

В тот же момент отрок очутился в алтаре дохиарской церкви; где его нашли испуганным, мокрым и с камнем на шее. Мальчик рассказал братии монастыря о своем чудесном спасении, а убийцы сознались в своем преступлении и отдали клад.

Юноша навсегда остался в монастыре и был пострижен с именем Варнава, позже, став игуменом. А монастырь посвятили бесплотным Силам.

Часть камня, с которым мальчик был брошен в море, и сейчас находится в монастыре.

АРХАНГЕЛ МИХАИЛ И КИЕВ

Архангел Михаил - покровитель города Киева. Принято считать, что он покровительствовал войску русичей в конце X- начале XI в. Также Архангел Михаил - предводитель монахов - духовных воинов. Во время становления монашества в Киеве в XI-XII в.в. несколько монастырей были посвящены Архангелу Михаилу.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

По преданию во Фригии близ Иераполя - ныне область в Турции - находился храм в честь Архистратига Михаила, а возле церкви протекал целебный источник. Храм был построен жителем города в благодарность за исцеление немой дочери. Однажды Архангел Михаил во сне возвестил отцу, что его дочь обретет дар речи, если выпьет воды из источника. Так и произошло.

Спустя 100 лет после строительства храма, более 60-ти лет служил здесь благочестивый Архипп. Многих язычников он убедил отречься от идолопоклонства и уверовать в Спасителя. Но враги праведника решили разрушить христианский храм и убить самого Архиппа.

Для этого они соединили течения двух горных рек и направили поток воды на храм. Архипп не испугался гнева язычников и стал самоотверженно молиться покровителю храма – Архистратигу Михаилу.

По молитвам праведника Архангел разверз в горе расщелину и пустил бурлящий поток воды мимо церкви. С тех пор место, где произошло это чудо, стало называться Хоны (отверстие).

Почитание Архангела Михаила установлено ещё в начале IV века на Поместном Лаодикийском Соборе. Устновлен и особый день для празднования - 8 ноября (21 ноября по новому стилю). Память о чуде в Хонех, как отдельном событии, связанном с Архангелом Михаилом, отмечается 6 сентября (19 сентября по новому стилю) и так же датировано IV веком.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".