Подарки с Афона: что привезти со Святой Горы

Святая Гора Афон – место тысячелетнего монашеского подвига христиан, с особой атмосферой и древними традициями. У всех, кому удалось побывать на Афоне и ощутить духовный климат монашеской республики, наверняка есть памятные покупки со Святой Горы, изготовленные насельниками монастырей. Тем, кто только планирует свою первую поездку или мечтает о подарке со Святой Горы, мы расскажем о том, что можно привезти с Афона.

Наверное, самый востребованный подарк с Афона для воцерковленного человека - это четки. Монахи Святой Горы изготавливают четки из кожи (лестовка), шерсти, камня, дерева. Одни из самых известных - "Слезы Богородицы". Но важно знать: прежде чем молиться по четкам, следует получить благословение духовника.

Многие слышали об Афонском ладане, который делают на основе смолы Босвелия по древним рецептам Святой Горы Афон. По преданию в монастыре святого Павла, где хранятся Дары Волхвов, впервые был изготовлен ладан, который известен в православном мире как Афонский. В Дарах Волхвов измельченный ладан и смирна были смешаны, из них скатали шарики величиной с маслину, аромат которых сохранился до наших дней.

Наверняка любому православному христианину будет отрадно получить в подарок со Святой Горы миро - специально приготовленное освящённое ароматическое масло, используемое в таинстве миропомазания.

Иконы со Святой Горы Афон - это копии чудотворных афонских икон, афонское греческое письмо, шелкография, серебряное напыление, литография.

Также развита на Афоне резьба по дереву. Афонские монахи собственноручно делают нательные кресты.

Хорошим подарком может стать кожаный ремень. На пряжке такого ремня иноки, как правило, изображают крест или абрис Святой Горы.

Многие отдают предпочтение продуктам, приготовленным монастырской братией. Это вина, мед, продукты пчеловодства, варенье, халва, ореховая паста и другие угощения. Пользуются спросом травы мелиссы, сборы афонских трав, которые можно заваривать и пить как чай. Везут отсюда также лавровый лист.

Также на Афоне производят то, что является визитной карточкой греческой кухни – оливковое масло. Кстати, именно олива является основой для натуральной косметики: мыла, кремов, которые продаются на Афоне.

Одним из самых ценных подарков верующему человеку станет поясок, освященный от Пояса Прествятой Богородицы – единственной сохранившейся реликвии земной жизни Божией Матери. Святыня хранится в монастыре Ватопед. Приобрести поясок можно у монахов этой обители.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".