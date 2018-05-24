Четки: в чем их сила и как по ним молиться?

Многим из нас не раз приходилось встречать монаха или священника перебирающего в руках четки. «А могу ли я молиться по четкам и как правильно это делать?» - наверняка хотя бы раз спрашивал себя каждый мирянин. Мы решили разобраться в вопросе, обратившись к мудрости афонских святых и старцев.

Православные четки представляют собой сплетенные из нитей или нанизанные на нить небольшие шарики из камня, дерева, кожи или другого материала. Венчает их крест, иногда с кистью. Это важное отличие христианских четок, например, от мусульманских, где креста нет. Количество шариков на веревке может быть разным 10, 50, 100. Или 33 – по числу земных лет жизни Спасителя. Преподобный Паисий Святогорец называл четки "оружием против диавола".

«Есть такие моторы, для запуска которых используется веревка с ручкой на конце; так что, когда хочешь завести мотор, берешь веревку и несколько раз с силой дергаешь ее, пока не разойдется застывшее масло. Так же и четки — это веревка, за которую мы дергаем один, два, пять, десять раз; расходится масло и запускается духовный мотор непрестанной молитвы, так что потом сердце само работает в молитве», - говорил преподобный.

Впервые православные четки появились в IV веке. Ввел их в молитвенную практику Пахомий Великий. Главное их назначение было практическим: в древние времена не все монахи умели считать, поэтому чтобы помочь исполнить им монашеское правило, которое предусматривает множество повторяемых молитв и поклонов, и было придумано использовать четки. Каждый шарик соответствует одной молитве, поэтому постоянно подсчитывать сколько раз нужно прочесть молитву уже не требовалось. Монахи с воодушевлением восприняли данное новшество, ведь оно позволяло освободить ум и молиться более самоотверженно.

Эта церковная традиция дошла и до наших дней и сейчас при постриге монахи получают четки для совершения молитв. Паисий Святогорец напутствовал молодых иноков не выпускать четки из рук.

«Четки держи в руках, чтобы не забывать о молитве, которую нужно творить внутренне в сердце. И когда выходишь из кельи, помни, что враг готов к нападению. Поэтому помни, что хороший солдат, выходя из окопа, всегда держит в руках автомат. Четки имеют великую силу, это оружие монаха, а узлы - пули, которые косят бесов», - говорил святой.

Строгих правил как именно нужно молиться по четкам, в православной традиции нет, но все же основная молитва, которая совершается по ним это Иисусова молитва.

Вот как советовал молиться по четкам старец Харалампий из преподобного Дионисия на Афоне: «Враги наши бесы не спят и непрестанно трудятся, чтобы ввергнуть нас во грехи и по причине грехов и страстей — во глубину адскую. Мы не можем противоборствовать им ничем другим, кроме молитвы. Чтение духовных книг прекрасно и полезно. Чтение или посещение церковных служб помогает тем из нас, которые имеют для этого возможность. Однако для многих способом, который может заменить другие способы молитвы, является молитва по четкам.

На каждом узелке четок призывай имя Господа Иисуса, произнося краткую молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя» или просто: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», - говорил старец.

Мирской человек также может молиться по четкам, но для этого ему необходимо получить благословение своего духовника. Священник должен определить для каких целей мирянин хочет взять в руки четки: если желание молиться по четкам возникло для удовлетворения тщеславия, чтобы подражать инокам духовник обнаружит это движение души.

Если человек осознает всю силу и ответственность молитвы по четкам, желая спасти свою душу, благословение от духовника скорее всего будет получено.

К выбору четок следует подойти со всей ответственностью и приобретать их только в православных церковных лавках или монастырях, ведь кроме христиан по четкам молятся буддисты и мусульмане.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".