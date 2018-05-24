7 смертных грехов: афонские святые и старцы о грехе уныния

Грех печали или уныния лишает человека надежды на Бога, заставляет сомневаться в вере и в конечном итоге умерщвляет душу. В Священном Писании сказано: «Печаль мирская производит смерть» (2 Кор. 7, 10). Рождается эта страсть от греха гордыни, надежды только на свои силы, неумения довериться Господу, а когда человеческие замыслы рушатся, происходит неудовлетворение жизнью и как следствие – депрессия и отчаяние.

Святые отцы Церкви призывают отличать страсть уныния от скорби о своих грехах, так как это свойство души способствует покаянию и спасению.

Мы подготовили подборку высказываний афонских святых и старцев о седьмом смертном грехе - унынии.

Преподобный Паисий Святогорец

«Если помысел говорит вам, что вы не исправитесь, и впадаете в уныние, то нужно самим себя утешить и подбодрить. «Слава Богу, - нужно сказать, - сегодня я стал лучше, чем был вчера. Тысячу раз слава Богу...» Хотя это воодушевление и кажется ненастоящим, но заключает в себе великую силу - надежду на Бога. Надежда на Бога - рычаг, который опрокидывает отчаяние, освобождает душу от уныния и страха, и шаг за шагом укрепляет духовные силы человека, пробуждая в нём святой оптимизм».

«Если мы видим человека, страдающего от сильной душевной тревоги, огорчения и печали, несмотря на то, что у него есть все, чего ни пожелает душа, — то надо знать, что у него нет Бога. Мирские радости не «заряжают» человеческую душу, а лишь засоряют ее. Ощутив духовную радость, мы не захотим радости вещественной».

Преподобный Силуан Афонский

«Если постигнет тебя какая неудача, то думай: «Господь видит сердце мое, и если Ему угодно, то будет хорошо и мне и другим», и так душа твоя всегда будет в мире. А если кто будет роптать: это не так, а это нехорошо, то никогда не будет мира в душе, хотя бы он и пост держал и много молился».

Преподобный Никодим Святогорец

«Если случится иной раз, что ты не сможешь управиться с сердцем своим, прибегни к молитве, подражая Господу Спасителю, Который в саду Гефсиманском три раза помолился, чтоб дать тебе пример, что во всякой скорби и туге сердечной прибежищем должно иметь тебе молитву».

Монах Симеон Афонский

«Какая болезнь самая опасная? Отчаяние. Каков признак здоровой души? Вера. Каков признак больной души? Безнадежность».

«Что повергает грешника в отчаяние? Ненависть к нему и злорадство к его грехам. Что исправляет человека? Сострадание к нему и ненависть к его грехам».

Преподобный Порфирий Кавсокаливит

«Когда не живешь во Христе - живешь в меланхолии, печали, тревоге и беспокойстве. Ты не живешь должным образом. Все признаки аномалий появляются тогда в твоем организме. В теле страдают эндокринные железы, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа и желудок. Люди говорят тебе: «Если хочешь быть здоровым – пей молоко по утрам, ешь яйца, масло и несколько тостов». Но если ты живешь с Христом, ты будешь здоров с апельсином или яблоком».

Старец Иосиф Ватопедский

«В отношении нашей разумной природы Божественной воле угодно, чтобы «все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2:4). Однако равнодушие или слабость, или скудоумие человека заставляет Божественную волю менять свои намерения в нашем отношении, что неопытных и незнающих приводит в неудовольствие и уныние. Зная о том, что воля Божия безошибочна, мы не должны испытывать неудовольствия или роптать и отступать, но признать свои прегрешения и с верою подчиниться Промыслу».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".