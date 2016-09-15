В Румынии украинские исследователи завершили съемки фильма о святом Паисии Величковском

В Румынии завершились съемки документально-просветительского фильма об известном уроженце Полтавы преподобном Паисии Величковском.

Как сообщают организаторы научно-исследовательской экспедиции БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", съемочная группа побывала в трех монастырях, где преподобный Паисий Величковский был игуменом, – Драгомирне, Секуле и Нямце.

"В фильм войдут уникальные объекты – облачение, которое носил преподобный Паисий, его рукописи и некоторое памятки, свидетельствующие о его связи с Украиной. Игумен Нямецкого монастыря отец Венедикт рассказал, что после блаженной кончины преподобного Паисия, игуменами обители были его ученики, тоже родом из Украины. Сейчас эти монастыри, как и во времена преподобного Паисия, духовные центры для румынского народа, и даже в наши дни в них существуют духовные школы нашего земляка. Так, память об украинском святом осталась не только на Афоне, но и в Молдовлахии (ныне Румыния), а украинцы еще долгое время несли здесь его слово и учения, сохранив его до наших дней", - рассказал основатель фонда Дмитрий Ворона.

Как сообщалось ранее, в июне этого года на Афоне, недалеко от монастыря Пантократор, группой исследователей БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» была найдена келия XVII века, где принял монашество известный украинец преподобный Паисий Величковский. Первый этап съемок документального фильма о преподобном Паисии Величковском проходил на Афоне в монастырях Ксенофонт, Пантократор, Симонопетра, а также в Ильинском скиту. Как сообщили исследователи Афона, фильм о святом и о его роли в истории всемирного Православия выйдет уже в конце осени. Преподобный Паисий Величковский - уроженец Полтавы, православный старец, аскет, святой, служение которого проходило в Украине, на Афоне и в Молдове. Преподобный Паисий известен также как переводчик трудов святых отцов с греческого языка, в частности он перевел на церковно-славянский язык «Добротолюбие» - любимое духовное чтение монахов и мирян.