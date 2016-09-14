Православные христиане празднуют церковное Новолетие или индикт

Православный мир сегодня, 14 сентября, (1 сентября по старому стилю) празднуют церковное Новолетие или индикт. Начало церковного года символизирует начало новой жизни во Христе.

История даты восходит к 312 году, когда византийский император Константин Великий в память о победе над римским императором Максентием постановил отмечать новое летоисчисление 14 сентября, а не 1 января. Также это было связано с принятой в Византии системой сбора налогов (15-летними периодами - индиктионами), которая утвердилась при Константине Великом. А в 325 году первый Вселенский Собор решил отмечать 14 сентября церковное Новолетие.

В Древней Руси празднование Новолетия по византийской традиции было принято официально только в 1492 году. Однако, по указу Петра I, с 1699 года новый год стали отмечать по европейской традиции – 1 января.

В православной традиции на Новолетие вспоминается проповедь Иисуса Христа в синагоге Назарета, когда Спаситель напомнил слова ветхозаветного пророка Исаии: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное» (Ис. 61: 1–2). Спаситель добавил: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами» (Лк. 4: 16–22).

Также праздник церковного Новолетия соединяется с праздничной службой в честь преподобного Симеона Столпника, память которого выпадает на эту же дату.

Последним праздником церковного года является Успение Божией Матери — 28 августа (по новому стилю), а первым праздником нового церковного года — Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".