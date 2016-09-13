Положение Пояса Прествятой Богородицы – праздник в честь реликвии, являющей чудеса

В последний день церковного года, 13 сентября, православные христиане отмечают праздник Положения Пояса Пресвятой Богородицы.

Пояс, сотканный Божьей Матерью из верблюжьей шерсти – одна из самых древних святынь православного мира и единственная уцелевшая реликвия земной жизни Богородицы. По преданию, незадолго до Успения, Пресвятая Дева Мария передала свой пояс двум благочестивым иерусалимским вдовам, которые бережно хранили его и передавали из поколения в поколение. Существует еще одно предание, согласно которому Богородица на третий день после Успения сбросила в утешение свой пояс с неба апостолу Фоме.

В IV веке святыня была помещена в ларец и перенесена в Халкопратийскую церковь Константинополя. Около 500 лет ларец с поясом Богородицы был запечатан, однако на рубеже IX-X века жене императора Льва VI Мудрого, Зое было видение, что она сможет исцелиться от недуга, если на нее будет возложен Пояс Божией Матери.

Тогда правитель вскрыл ларец и обнаружил, что святыня не была тронута временем, а находилась в полной сохранности. Пояс был запечатан золотым императорским хрисовулом, на котором значилась дата положения святыни в Константинополе – 31 августа (13 сентября по новому стилю). Будущий Патриарх Константинопольский Евфимий возложил святыню на голову императрицы, и она получила исцеление. В знак благодарности за чудо, императрица расшила Пояс золотом, а праздник Положения Пояса Пресвятой Богородицы стал отмечаться еще торжественнее, чем прежде.

После падения Константинополя святыня была разделена на части, одна из которых хранится в обители Ватопед на Святой Горе Афон.

Предания и очевидцы рассказывают о многочисленных чудесах, которые были явлены святыней. Так, в 1864 году Пояс привезли в Константинополь, когда в городе свирепствовала холера. Как только судно с Поясом вошло в гавань, болезнь отступила, и никто из людей пораженных ею не погиб.

Иноки Ватопедской обители, которых еще называют «святопоясники», изготавливают в монастыре пояски и прикладывают их к святыне.

Благословением Богородицы от этих поясков также совершаются многие чудеса: исцеляются люди больные раком, а бездетные пары становятся родителями.

Однако если возможности поехать на Афон нет, а помощь необходима, в монастырь Ватопед можно отправить письмо с описанием личной проблемы или ситуации. Тогда иноки смогут выслать почтой поясок, освященный на Поясе Богородицы.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".