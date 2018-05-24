7 смертных грехов: афонские святые и старцы о грехе блуда

По учению святых отцов Церкви грех блуда или прелюбодеяния - один из самых коварных, так как, зарождаясь в душе, поражает и тело. Священное Писание учит: «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства» (Мк 7:21).

На внебрачные связи и измены в Библии есть прямой запрет: «Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? ибо сказано: два будут одна плоть» (1 Кор 6:15-16).

Важно также знать, что к этому греху относятся похотливые помыслы, страсть к непристойным мечтаниям, историям и анекдотам, просмотр порнографических фильмов. Поэтому для того, чтобы победить грех блуда, одного лишь телесного воздержания недостаточно. Необходимо пресекать блудные помыслы, иметь искреннее сокрушение и молиться.

Ведь последствия смертного греха страшны: «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог» (Евр. 13: 4).

Мы подготовили подборку высказываний афонских святых и старцев о четвертом смертном грехе - блуде.

Святитель Григорий Палама

"Валяющийся в блуде является общей скверной для Церкви, и посему от такого всем долженствует отвратиться".

"Как при пожаре, если желающий погасить его станет как-нибудь пресекать пламя сверху, нисколько не успеет в деле погашения. Если же отторгнет вещество горючее, пожар тотчас умалится и стихнет. Так и в отношении к блудным страстям, если не иссушить источника помыслов внутри молитвою и смирением, а только постом и умерщвлением тела вооружиться против них, то безуспешно будешь трудиться. Если же источник освятишь смирением и молитвою, то сообщишь освящение и внешнему телу".

Преподобный Никодим Святогорец

"Никогда не позволяй себе смело судить о ближнем, никого не суди и не осуждай, и особенно за этот самый плотской грех, о коем у нас речь, хотя бы кто явно впал в него, но поимей к нему сострадание и жалость. Не негодуй на него и не смейся над ним, но от его примера позаимствуй себе урок смирения и, зная, что и сам ты крайне слаб и на худое подвижен".

"Но так как, силою креста, то есть злострадания и умерщвления удовольствий, – Христос воззвал нас к прежнему нетлению и наслаждению мысленным, то оставь и ты, брат, наслаждение чувственными удовольствиями и возлюби духовное наслаждение, оставь сладострастия плоти и возлюби злострадания ее, чтобы получить нетление, которое приблизит тебя к Богу".

Преподобный Паисий Святогорец

"Когда нас искушает плотская похоть, в этом не всегда виновата плоть. Ведь плотская брань может происходить также от помыслов осуждения и гордости. Сначала нам надо отыскать причину постигшего нас искушения и потом уже предпринимать соответствующие действия. Не надо сразу, не разобравшись, в чём дело, противодействовать плотской брани постом, бдением и тому подобным".

Преподобный Григорий Синаит

"Глубоким рвом тинным почитай мокротную сласть, скверну блуда и печаль о вещественных стяжаниях, коими, будучи отягощаем, страстный ум во глубину отчаяния погружается помыслами своими".

Монах Симеон Афонский

"Когда подвергаешься мысленной брани, а враг все наносит удары, собери свою волю и не уступай. Особенно это касается очень коварных и подобных смертельному яду помыслов блуда, где промедление подобно смерти. Быстрая реакция на злой помысл дает преимущество во времени, и тот, у кого это преимущество, получает возможность в итоге полностью одолеть помысл".

Схимонах Иосиф Ватопедский

"Не брак плох, а плохо прелюбодеяние, блуд, а брак есть лекарство, удаляющее от блуда".

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".