7 смертных грехов: афонские святые и старцы о грехе чревоугодия

Грех чревоугодия одна из форм нарушения второй заповеди Иисуса Христа: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли». Ведь люди, страдающие этой страстью, делают из пищи культ и относятся к еде не как к средству для поддержания жизни. О них апостол Павел говорит: «Их бог – чрево» (Флп. 3:19).

Также эта страсть опасна и тем, что порабощает сердца не только тех, кто объедается всем без разбору, но и тех людей, которые относятся к пище с чрезвычайной избирательностью.

Мы подготовили подборку высказываний афонских святых и старцев о третьем смертном грехе - чревоугодии.

Преподобный Паисий Святогорец

"Удовольствие от умеренной пищи больше, чем то удовольствие, которое дают самые вкусные кушанья. Будучи ребенком, я уходил в лес и в день съедал только кусочек бублика. О, да я не хотел ничего другого! Самые вкусные блюда не могли бы заменить того духовного удовольствия, которое я испытывал. Но я делал это с радостью. Однако многие люди никогда не чувствовали удовольствия легкого живота. Вначале, кушая что-то вкусное, они чувствуют удовольствие, а потом подключается гортанобесие, чревоугодие, они едят много и – особенно в пожилом возрасте – чувствуют тяжесть. Так они лишают себя удовольствия легкого живота".

Святитель Григорий Палама

"Будем же бояться, чтобы и мы, отдавшись чревоугодию, не лишились обетованного благословения и наследия от Небесного Отца".

"Порождение болящей похотением души есть чревоугодие, от которого всякая плотская нечистота".

Преподобный Григорий Синаит

"Утроба — содейственница бесов и обиталище страстей. Через нее бывает падение наше и через нее восстание, когда она благочинствует".

Преподобный Максим Грек

"Почему не содержим в уме той божественной цели, ради которой мы были созданы Богом по образу Его, но как животные, чуждые разума, препровождаем все время нашей жизни в угождении чреву?"

"Если чрево расширяется, то мы погибаем, как и наоборот, когда оно ссыхается, мы живем постоянно праведною жизнию".

"О, чрево, бесстыдное и никогда не насыщаемое, ради которого мы, неразумные иноки, делаемся игралищем богопротивных бесов! Ты служишь причиною нечистых истечений, безмерного сна и разнообразной душевной смерти. От тебя происходит отвержение Евангельских заповедей, бесконечное попечение о стяжаниях и разные ссоры. Блажен тот, кто тебя покорил своему разуму и всею душою возлюбил нищету и житие нестяжательное".

Преподобный Никодим Святогорец

"Блюди вкус свой и свое чрево, да не поработятся сладким и утучняющим разнообразным яствам и ароматным питиям разгорячающим. Ибо такие утешные трапезы, пока приобретешь все нужное для держания их, могут довести тебя до лжи, обмана, даже воровства и до других многих поработительных страстей и злых дел, а когда приобретешь и станешь ими наслаждаться, могут ввергнуть тебя в ров плотских утех и скотских вожделений, кои обыкновенно действуют под чревом".

Монах Симеон Афонский

"Тот, кто ценит пост, ценит его не за голод, а за покаяние. От поста – всякая еда вкусна, а без поста и вкусная еда пуста".

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".