Афонский монах Константин (Семерников): история воина, который стал иноком и санитаром

Сегодня, 8 сентября, православные отмечают день памяти иеросхимонаха Константина (Семерникова) – настоятеля афонской кельи святителя Иоанна Златоуста.

Конон Семерников родился в 1842 году в станице Кочетовской Донской области. Он происходил из бедной казачьей семьи. Детство будущего монаха было тяжелым. Наравне со взрослыми ему приходилось трудиться в поле и заниматься домашним хозяйством.

В 1863 году он поступил на службу в казачий полк. Чтению и письму Константин обучался прямо в походах, однако благодаря своему усердию за короткий срок смог овладеть грамотой. Отслужив в армии 4 обязательных года, Константин остался на сверхсрочную службу и отправился на русско-турецкую войну. Сослуживцы уважали будущего монаха и во время походов молились вместе с ним. За храбрость, проявленную во время службы, военачальники не раз хотели наградить Константина, однако он отказывался и просил наградить вместо него своих подчиненных.

После войны в 1881 году Константин отправился на Афон. Вдохновленный жизнью монахов Святой Горы, он решил остаться на Афоне и принять иночество. В Иверском монастыре его постригли в монахи.

Уже в 1887 году отца Константина назначили настоятелем кельи Иоанна Златоуста. Он привел келию в порядок, построил братский корпус, приемные помещения для паломников, трапезную, кухню, прачечную, два дома для братии и пристроил к монастырскому храму в честь Иоанна Златоуста новый алтарь. При Константине келья расцвела и стала местом паломничества многочисленных верующих.

Однако в 1904 году с началом русско-японской войны отец Константин, несмотря на свой преклонный возраст, решил отправиться на поле боя в качестве санитара. Он организовал добровольную санитарную дружину из числа русских монахов, в которую вошло 53 инока и отправился на фронт. Солдаты встретили монахов с радостью: на войне была большая надобность в санитарах, для того чтобы уносить раненых с поля боя и оказывать первую помощь, людей катастрофически не хватало. На фронте отец Константин работал наравне с молодыми монахами, подавая им пример самопожертвования.

По окончании войны отец Константин вернулся на Святую Гору, где продолжил свой монашеский подвиг. В 1913 году 8 сентября, монах отошел ко Господу в Андреевском скиту.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".