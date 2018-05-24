7 смертных грехов: афонские святые и старцы о грехе зависти

Церковь учит: Бог дает каждому человеку то, что нужно именно ему в соответствии с замыслом Божьим. Но, как известно, у некоторых людей возникает желание обладать тем, что им не принадлежит. Такое движение человеческой души задает настрой для серьезных преступлений. Но сперва выливается в подлые поступки.

А ведь желание обладать тем, что Бог дал другому человеку противоречит планам и замыслам Творца. Зависть – один из грехов, запрещенных Десятью Заповедями. "Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего" (Исход 20:17).

Мы подготовили подборку высказываний афонских святых и старцев о втором смертном грехе - зависти.

Преподобный Паисий Святогорец

"Зависть смешна. Человеку нужно чуть-чуть поработать головой, чтобы преодолеть зависть. Не требуется великих подвигов, потому что зависть – это душевная страсть. Смотри, никогда не позволяй зависти тобой но, обладать, потому что она одна из главных страстей. Знаешь, до чего может довести человека зависть? До недоброжелательства и клеветы. А клевета – зло гораздо большее, чем недоброжелательство. А из чего состоит зависть? Чего только в ней нет!.. Гордость, эгоизм есть, самолюбие есть… Нет любви и нет, естественно, смирения".

"Если Бог сказал: «Не пожелай… всего, елика суть ближняго твоего», то как мы можем желать чего-то, что принадлежит другому? Что же, даже основных заповедей не будем соблюдать? Тогда наша жизнь превратится в ад".

Святитель Григорий Палама

"Славолюбие зависть порождает, - зависть, равносильную убийству, - причину первого смертоубийства, а потом и богоубийства

"Зависть большею частью бывает лукавою советницею в делах срамных".

Преподобный Порфирий Кавсокаливит

"Держитесь подальше от зависти. Она пожирает человека. Одна монахиня позавидовала другой, и ей представилось, что та бесчинствует с духовником. Потом она стала рассказывать об этом как о факте, действительно имевшем место. С завистливым человеком происходит все что угодно".

Иеросхимонах Леонтий

"Если напала и беспокоит, например, зависть к брату, то сейчас возьми и найди в книге какого-нибудь отца написанное о зависти и читай. Равно и при других страстях следует посмотреть и прочитать подходящее чтение. Так приучается человек обороняться и противостоять страстям".

Монах Симеон Афонский

"Что портит отношения людей? Зависть. Что сближает людей? Сострадание".

Схимонах Иосиф Ватопедский

"Зависть состоит не только в том, ко­гда кто-либо завидует другому относительно того, чего сам не имеет, но видит у других в изобилии. Зависть проявляется и в том, когда человек, движимый ею, желает, чтобы вещь или почесть, которую имеет он, не имел другой. Все это, обезображивающее душу человека, может уврачевать только любовь".

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".