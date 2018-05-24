7 смертных грехов: афонские святые и старцы о грехе гордости

7 смертных грехов - впервые о них заговорил святитель Григорий Великий в 590 году. Смертные грехи не основываются на Библии, они появились в текстах богословов позднее. Смертными эти грехи называются потому, что если душа человека отходит от Бога, это приводит к смерти души.

Гордыня - чрезмерная вера в собственные возможности, упоение собственными достоинствами, что вступает в противоречие с величием Господа. Считается, что от гордыни происходят все прочие грехи.

Мы подготовили подборку высказываний афонских святых и старцев о первом смертном грехе - гордыни.

Преподобный Паисий Святогорец

«Внешняя гордость заметна и потому легко поддается врачеванию. Человека, имеющего внешнюю гордость, можно узнать и по одежде, и по походке, и по разговору. Но бывает, что скажешь ему несколько слов, и он, глядишь, начинает исправляться. А скрытая гордость очень коварна и потому с трудом поддается исцелению. Она прячется глубоко, окружающие ее не видят, и только опытный человек способен распознать ее. Скрытой гордостью страдают в основном люди духовной жизни. Внешне они могут казаться смиренными и благочестивыми, а в душе скрывать такую гордость, что будь здоров! Так что, злой дух может быть одет и в лохмотья».

Преподобный Силуан Афонский

«Люди не учатся смирению и за гордость свою не могут принять благодать Святого Духа – и потому страдает весь мир. А если бы люди познали Господа, какой Он милостивый, смиренный и кроткий, то за один бы час изменилось бы лицо всего мира, и у всех была бы великая радость и любовь».

«Враги пали гордостью, и нас влекут туда же, и приносят нам помыслы похвалы. И если душа примет похвалу, то благодать отступит, покамест не смирится душа. И так всю жизнь человек будет учиться смирению Христову, и покуда не научится, не познает душа покоя от помыслов и не сможет молиться чистым умом»

Преподобный Никодим Святогорец

«Когда же дойдешь до вкушения спасительных плодов молчания, тогда не потребуется более для тебя никаких в этом отношении гордыни уроков».

«Гордость ума гораздо бедственнее, чем гордость воли. Ибо гордость воли, будучи явна для ума, может быть иной раз им удобно уврачевана чрез подклонение ее под иго должного. Ум же, когда самонадеянно утвердится в мысли, что его собственные суждения лучше всех других, кем, наконец, может быть уврачеван? Может ли он кого-либо послушаться, когда уверен, что суждения всех других не так хороши, как его собственные? Когда же это око души – ум, с помощью которого человек мог бы узнавать и исправлять гордость воли, сам ослеплен гордостью и остается неуврачеванным, кто уврачует и волю? И бывает тогда внутри все расстроено, и притом так, что негде и некому пластыря приложить».

Преподобный Нил Сорский

«Что и говорить о презорстве и гордости, взывает он, скорбя. - Имена у них различны, а в сущности они - одно и то же суть: и гордыня, и презорство, и высокосердие, и кичение; и все они преокаянны, как говорит Писание: Бог гордым противится; и: мерзость есть пред Господом всяк высокосердый (Притч. 3, 34; 16, 5), и нечист именуется».

«Ежели кто-либо, добродетельнаго ради жития своего, будет нагло стужаем и борим от помыслов тщеславия и гордости, то, чтобы победить сии помыслы, для сего нет более сильнаго оружия, как молитва ко Господу Богу. «Господи Владыко, Боже мой! — так да взывает боримый. — Дух тщеславия и гордыни отжени от мене; дух же смирения даруй ми, рабу Твоему». Купно с сим да укоряет себя, как сказано выше. Ибо Лествичник говорит как бы от лица тщеславия и гордости: «Ежели сам себя чаще пред Господом укорять будешь, нас как паутину расторгнешь».

Схиархимандрит Кирик Афонский (1864–15 декабря 1938 г.)

«Гордые Царство Небесное не наследуют, но получат его лишь кающиеся - смиренные. Чувство смирения заменяет подвиги, а гордые и при подвигах погибнут».

Монах Симеон Афонский

«Во всяком духовном падении главная причина – гордость. Гордый и богатый – падают и разбиваются, а смиренный да скромный – живут и спасаются. Гордость никогда не видит своего уродства и от этого она еще более уродлива. Тому, кто гордится – придет пора устыдиться».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".