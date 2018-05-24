Почему смертных грехов семь, и как они убивают душу

Наверное, нельзя найти человека, который бы не слышал о семи смертных грехах. Мы начинаем серию публикаций, в которых будут собраны поучения и наставления афонских святых и старцев о том, как противостоять этим грехам и не погубить свою душу.

Что же такое семь смертных грехов? Это страсти, которые терзают душу и отдаляют человека от Господа, а душа потерявшая Бога погибает, поэтому грехи и называются смертными. Чем глубже человек тонет в этих страстях, тем меньше они перестают его удовлетворять, и больше мучить. Преподобный Паисий Святогорец говорил: «Человеку платит тот хозяин, на которого он работает. Если ты работаешь на черного хозяина, то уже здесь он сделает твою жизнь черной. Если ты работаешь на грех, то с тобой расплатится диавол. Если ты возделываешь добродетель, то тебе заплатит Христос».

В действительности губительных греховных страстей намного больше, чем семь, однако в 590 году святитель Григорий Великий разделил их на условные семь групп.

Гордость

Святые отцы называли гордость началом всякого греха, которым в первую очередь заражаются те люди, которые имеют какие-то таланты или наделены достоинствами. Именно гордость стала причиной первого падения в мире - падения Люцифера.

Преподобный Паисий Святогорец говорил о том, что гордость имеет несколько оттенков: «Гордость, эгоизм, тщеславие – это одна и та же страсть, только в разных ее оттенках и проявлениях. Сатанинская степень гордости называется гордыня».

Зависть

Чувство досады и внутреннего терзания, которое рождается в душе человека при виде благополучия ближнего и есть зависть. Монах Симеон Афонский дает хороший рецепт борьбы с таким чувством: «Что портит отношения людей? Зависть. Что сближает людей? Сострадание».

Чревоугодие

Эта страсть делает человека рабом собственного желудка. Пища для такого человека становится не просто средством для поддержания жизни, а предметом культа и благоговения. При этом чревоугодник не только тот, кто объедается всем без разбору в больших количествах, но и тот, кто излишне избирателен в пище.

Блуд

Блудная страсть это любое проявление половой активности человека, которое выходит за рамки брака: беспорядочные связи, измены, различные извращения. Но блуд это не только телесный грех, его основа кроется в человеческих помыслах.

Преподобный Паисий Святогорец говорил: «Когда нас искушает плотская похоть, в этом не всегда виновата плоть. Ведь плотская брань может происходить также от помыслов осуждения и гордости. Сначала нам надо отыскать причину постигшего нас искушения и потом уже предпринимать соответствующие действия».

Таким образом, чтобы страсть не овладела телом, человек должен избегать любых помыслов, которые разжигают в нем похоть.

Гнев

Святые отцы разделяют гнев на праведный и неправедный. Праведный гнев это особенность души, данная нам Господом, которая позволяет человеку решительно отвергать греховные мысли и поступки. Это непримиримость с грехом. Неправедный гнев, как правило, обращен на ближнего и приводит к ссорам, дракам, оскорблениям и даже убийству. «Если хочешь стать добрым, стань строгим сам к себе и не убивай других своей строгостью. К себе будь строг, а за другими смотрит Бог», - говорит монах Симеон Афонский.

Алчность

Алчность – болезненное желание обладать материальными благами и богатствами земного мира. Однако неверно думать, что все богатые люди заражены этим грехом. Алчность может поселиться в сердце человека любого достатка, который непреодолимо желает преумножить материальные блага в свою пользу и никогда не остается удовлетворенным. «Одно только истинное богатство есть богатство душевное, которое дарует Христос-Царь своим друзьям. Все же остальное – смех, на минуту увеселяющий сердце, а потом наказывающий вечно муками преисподней», - говорит преподобный Максим Грек.

Уныние

«Всего тяжелее бес уныния, бес полуденный, который томит однообразием и старается развлечь душу», - говорит схиархимандрит Кирик Афонский.

Уныние свойство человеческой души, которое по учениям святых отцов Афона зарождается в праздности и лени. Чтобы противостоять этой мучительной страсти преподобный Никодим Святогорец советовал трудиться: «Труд укрепляет тело и делает его здоровым, а праздность и лень делают его бессильным, вялым и больным. В том, кто трудится, меньше страстей и лукавства, а тот, кто пребывает в праздности, часто бывает одержим лютыми страстями».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".