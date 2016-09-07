Украинские исследователи Афона хотят восстановить келью преподобного Паисия Величковского

Исследователи отыскали на Афоне келью выдающегося украинца - преподобного Паисия Величковского. К сожалению, это пристанище одного из виднейших деятелей православной церкви XVIII века оказалось полностью разрушенным. Энтузиасты ищут меценатов, готовых помочь в его восстановлении.

— Я очень обрадовался, когда узнал, что один из подвижников православной церкви преподобный Паисий Величковский, основавший на Афоне Ильинский скит, как и мои родители, — c Полтавщины, — говорит основатель благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой горе Афон» доктор юридических наук Дмитрий Ворона. — Это подвигло меня организовать научно-исследовательскую экспедицию для поисков на Афоне всего, что связано с Величковским, и начать съемки документального фильма об этом человеке. Одна из важнейших его заслуг — перевод с греческого на славянский язык сборника духовных произведений «Добротолюбие», в соответствии с которым строится жизнь в православных монастырях.

Нам было известно, что в 24 года Величковский приплыл со своим другом на Афон. Вскоре его товарищ заболел и скончался. Паисий в одиночку стал искать духовного наставника, пришел в Пантократорскую долину, где жило много его земляков из Украины. Но оставаться в монастыре Величковский не захотел — на тот момент монахам приходилось уделять много внимания строительным работам, а он стремился сосредоточиться на духовном. Поэтому поселился в одной из келий (святых равно­апостольных Константина и Елены), расположенной в уединенном месте. Чтобы иметь право занять ее, купил в монастыре так называемый омолог — разрешительный документ на проживание. Величковский провел в этой келье в одиночестве целых четыре года. Продуктами обеспечивал себя сам — выращивал на крохотном огороде овощи, зерновые культуры. Ел через день кусок хлеба и что-нибудь из овощей.

С помощью монахов монастыря Пантократор нашей экспедиции удалось найти его келью. Монахи проводили нас по горной дороге, затем свернули в лес, стали пробираться сквозь заросли и наконец вышли к руинам постройки. Оказалось, там все обрушилось. Но и по тому, что мы увидели, можно заключить: келья и церковь возле нее были совсем маленькими — площадь миниатюрного храма не превышала восьми-десяти квадратных метров.

Там есть остатки колодца и крохотного огорода. Мы намерены все восстановить. Ищем людей, готовых пожертвовать деньги на этот проект. Понадобятся немалые средства: на археологические раскопки, изучение архивных материалов, разработку и воплощение идеи.

Раскопками, проектированием и строительством займется одна из греческих фирм, которая имеет опыт выполнения такого рода работ на Афоне и пользуется доверием монахов. Нам также предстоит получить в Греции разрешение как светских, так и духовных властей на восстановление кельи.

— Известно, как Величковский прожил четыре года в одиночестве?

— К сожалению, до наших дней дошли лишь сведения, которые он сообщал в своих письмах (переписывался с гетманом Калнышевским, казацкой старшиной, деятелями церкви). На склоне лет Паисий взялся за написание автобиографической книги, но, к сожалению, скончался, не успев рассказать в ней о годах, проведенных на Святой горе. В письмах Величковский говорил о том, что, будучи отшельником, он предавался молитвам и размышлениям. Монахи на Афоне показали нам иконы, перед которыми он молился, и книгу, которую читал, живя в келье Константина и Елены.

Его одиночество нарушил земляк — инок Виссарион. Он попросил, чтобы Величковский стал его духовным наставником. Но Паисий решил, что примет Виссариона не как послушника, а как друга. Постепенно к ним присоединялись все новые и новые монахи. Увеличить площадь огорода там практически невозможно — горный склон с каменистой почвой покрыт вековым лесом.

Поэтому Величковский с братией перебрался в другое место, основав Ильинский скит. Сейчас он является одним из крупнейших на Афоне. В Ильинском скиту до наших дней устоял первый корпус, заложенный Паисием. Над входом в него находится мраморная плита, где высечены крест и дата — 1761 год.

Спустя некоторое время Величковского попросили возродить монастырь Симонопетра и стать его. Когда он пришел туда, оказалось, что у обители перед турецкими властями большой долг (Османская империя, оккупировавшая Грецию, обложила монахов на Афоне большими налогами).

Паисий заплатил долг, но из-за финансовых проблем оставаться игуменом не хотел — слишком много времени пришлось бы уделять хозяйственным заботам в ущерб духовной жизни. Вскоре он принял приглашение перебраться в Молдовлахию (автономное государственное образование в составе Османской империи). Там сперва стал игуменом в монастыре Драгомир и затем в других: Секул и Нямецком.

— В те времена украинскими монахами на Афоне были, как правило, пожилые казаки, которые вдоволь навоевались и на старости лет хотели обрести душевный покой на Святой горе. Как получилось, что Величковский прибыл туда в молодом возрасте?

— Он из семьи священника. У него было десять братьев и сестер. Тогда, в XVIII веке, церковные приходы могли передаваться по наследству. Когда скончался отец Паисия Величковского, его место занял один из сыновей, Иван. Однако и он умер. Паисию в то время было 12 лет. Чтобы приход остался за семьей Величковских, мама договорилась с духовным начальством, что после окончания Киевской духовной академии приход возглавит ее сын Паисий. В академии он сошелся с такими же, как сам, глубоко верующими студентами. Они объединились в братство, взяли на себя обязательство вести аскетический образ жизни, а после окончания учебы уйти в самый бедный монастырь.

Монахом Паисий решил стать уже в 17 лет, чем очень огорчил маму. Он очень любил Киево-Печерскую лавру, некоторое время жил в ней. Однако, когда один из друзей упрекнул Паисия в том, что тот поселился в богатом монастыре, ушел в другую обитель. Через некоторое время перебрался в Молдовлахию, а уже оттуда вместе с товарищем отправился на Афон.

— Сохранился портрет Паисия?

— Портреты — вряд ли, но в афонских монастырях, с которыми исторически связан преподобный Паисий, его изображения есть в храмах и трапезных. Например, в трапезной монастыря Симонопетра ­на Афоне преподобный изображен в полный рост. Следует сказать, что на стенах трапезных монахи изображают наиболее почитаемых подвижников церкви.

Игорь Осипчук, «Факты».

Фото предоставлено Дмитрием Вороной.