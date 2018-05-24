Афонские святые и старцы - о деньгах, богатстве и спасении души

Церковь говорит о том, что богатым людям спастись в этом мире труднее других. Ведь Сам Спаситель сказал: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное» (Мф.19, 23). Поэтому Церковь учит не испытывать неприязни к богатым или завидовать им.

Как же относиться к богатству? Можно ли к нему стремиться? Может ли человек быть богатым, чтобы это было угодно Богу?

В Библии говорится: «Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца» (Пс.61, 11)

«Не полагайся на имущества твои и не говори: «станет на жизнь мою»(Сир.5, 1).

«Не заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и – его уже нет; потому что оно сделает себе крылья и, как орел, улетит к небу» (Притч.23, 4-5).

Мы собрали высказывания афонских святых и старцев о богатстве, богатых людях и спасении души.

Преподобный Паисий Святогорец

"Богатство, не будучи раздаваемо бедным за здравие и спасение нашей души или за упокой душ наших умерших близких, приносит человеку разрушение. Милостыня, поданная болящим, вдовам, сиротам, другим несчастным, очень помогает и усопшим. Потому что, когда подается милостыня за усопшего, принимающие ее говорят: «Бог его простит. Да будет благословен его прах». Если кто-то будет страдать от болезней, не сможет работать, будет в долгах и ты в таком тяжелом положении поможешь ему и скажешь: «Возьми эти деньги за упокой души такого-то», то этот человек скажет: «Бог его простит. Да будет благословен его прах». Берущие милостыню совершают сердечную молитву за усопших, и это весьма помогает последним".

Преподобный Силуан Афонский

"Многие богатые и сильные дали бы дорого за то, чтобы увидеть Господа или Его Пречистую Матерь, но не богатству являет Себя Бог, а смиренной душе... Всякий последний бедняк может смириться и познать Бога. Не надо ни денег, ни имений, чтобы познать Бога, но только смирение".

Преподобный Никодим Святогорец

"Не допускай своему богатству приводить тебя к праздности и лени, но имей и ты какое-нибудь небольшое рукоделие. Потому что рукоделие, по слову святого Исаака, — как намордник, оно препятствует появлению праздности".

Преподобный Амфилохий (Макрис)

"Когда в твоем сердце нет Христа, в нем будет вместо Него деньги, имущество или люди".

Преподобный Порфирий Кавсокаливит

"Будем ли мы в раю или в аду, зависит не от того, мало или много у нас денег, но от того, как мы этими деньгами распоряжаемся. Деньги, дома, все наше материальное благосостояние — не наше, все это Божие. Мы — лишь распорядители. Следует помнить, что Бог потребует с нас отчет за каждую драхму, употребили мы ее согласно Его воле или же нет".

Монах Симеон Афонский

"Какой человек самый богатый? Который больше всего любит Бога. Какой человек самый бедный? Который больше всего любит деньги".

"К погоне за богатством неизбежно присоединяется жадность, а плод жадности – потеря и того, что имеешь. Жадность обуяла – пиши пропало".

"Самое лучшее богатство – в добром сердце, а не в большом кошельке. В добром сердце живет Бог с Небес, а в большом кошельке – бес".

"Как стать сильнее? Поделиться с ближним пищей. Как стать богаче? Поделиться с ближним деньгами".

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон"- для "УНИАН-Религии".