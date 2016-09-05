В Румынии украинские исследователи снимают фильм о святом Паисии Величковском

В Румынии проходит второй этап съемок документально-просветительского фильма об известном уроженце Полтавы преподобном Паисии Величковском.

Как сообщают организаторы научно-исследовательской экспедиции БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", после ухода со Святой Горы Афон преподобный Паисий прожил в Молдовлахии, на территории нынешней Румынии, около 30 лет, где "в полной мере реализовал все основы "Добротолюбия" и общежительного монашества".

"За несколько дней проведения съемок мы планируем получить максимум материала в монастырях, скитах и всех тех местах, которые расскажут о жизни Преподобного Паисия, ведь эта страна стала для него второй духовной родиной," –рассказал основатель фонда Дмитрий Ворона.

Также он обратил внимание на то, что святой Паисий организовал переводческую школу, благодаря которой появились переводы многих святых отцов на славянский и румынский языки.

"Паисий Величковский максимальное внимание уделял внутреннему устройству души каждого инока. Ежедневно он делился с учениками своим монашеским опытом, вел с ними поучительные молитвенные беседы, читал и комментировал труды святых отцов. Преподобный Паисий корректировал старые славянские переводы святоотеческих писаний и переводил некоторые из них с древнегреческого языка", -

Как сообщалось ранее, в июне этого года на Афоне, недалеко от монастыря Пантократор, группой исследователей БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» была найдена келия XVII века, где принял монашество известный украинец преподобный Паисий Величковский.

Первый этап съемок документального фильма о преподобном Паисии Величковском проходил на Афоне в монастырях Ксенофонт, Пантократор, Симонопетра, а также в Ильинском скиту.

Как сообщили исследователи Афона, фильм о святом и о его роли в истории всемирного Православия выйдет уже в конце осени.

Преподобный Паисий Величковский - уроженец Полтавы, православный старец, аскет, святой, служение которого проходило в Украине, на Афоне и в Молдове. Преподобный Паисий известен также как переводчик трудов святых отцов с греческого языка, в частности он перевел на церковно-славянский язык «Добротолюбие» - любимое духовное чтение монахов и мирян.