"Зачем ходить в храм, если Бог в душе?!" Афонские святые и старцы - о важности церковной жизни

Многие люди согласны с тем, что нужно ходить в храм, но не понимают, почему нужно это делать каждое воскресение. «Зачем такой фанатизм? Бог у меня в душе», - говорят они.

Но Сам Бог определил седьмой день недели посвящать Ему. Ведь написано: «…шесть дней делай, и сотвори в них вся дела твои. День же седьмой — Господу Богу твоему» (Исх. 20, 8-10)

Также Господь сказал: «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф.18:19,20).

Еще царь Давид говорил: «по множеству милости Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем» (Пс. 5, 8).

Мы сделали подборку изречений афонских святых и старцев о важности посещения Церкви и участия в Божественной литургии.

Святитель Нектарий Эгинский

"Братья и сестры! Всемилостивый Бог хочет для всех нас счастья и в этой жизни, и в следующей. Для этого Он основал Свою святую Церковь, чтобы она очищала нас от греха, чтобы освящала нас, примиряла с Ним и дарила нам небесное благословение. У Церкви всегда открыты объятия для нас. Поспешим же в них скорее все мы, у кого совесть отягощена. Поспешим — и Церковь поднимет тяжесть нашей ноши, подарит нам дерзновение к Богу, наполнит сердце наше счастьем и блаженством".

Старец Ефрем Филофейский

"Молитва, песнопение, церковное богослужение, поклоны, а главное, священная исповедь и Божественное Причащение, а ещё любая помощь ближнему и, особенно, дела любви, которые делаются от чистого сердца, а не от гордости и эгоизма, — вот средства, которые помогают благоукрашению души".

"Наше покаяние выражается в исповедании грехов, в откровении помыслов. Не стыдись объявлять свои грехи, потому что придёт время, когда все они откроются. Или мы сами откроем их перед одним человеком, духовником, или в День оный их откроет Бог перед всеми Ангелами и людьми. Если же мы сами первые осудим себя в покаянии, то грехи наши изгладятся и мы получим прощение".

"Если Сам Господь, всесильный и безгрешный, поднял Крест ради человека, ради его спасения, то как же необходим нам, грешным, согрешающим каждый час, спасительный крест!"

Преподобный Никодим Святогорец и святитель Макарий Коринфский

"Повелевается всем православным христианам причащаться часто, во-первых, Владычными заповедями Господа нашего Иисуса Христа, во-вторых, Деяниями и Правилами святых Апостолов и священных Соборов, а также свидетельствами божественных отцов, в-третьих, самими словами, чином и священнодействием святой Литургии, а в-четвертых, наконец, собственно самим Святым Причащением".

Преподобный Паисий Святогорец

"Если человек оправдался перед Богом, то во время сорокоуста он дожен будет помолиться за нас, таков духовный закон. А если человек застрял на мытарствах, то поминание будет ему как чаша холодной воды, которую дают умирающему от жажды".

Порфирий Кавсокаливит

"Бог в Своей безграничной любви соединил нас вновь со Своей Церковью в Лице Христа. Входя в нетварную Церковь, мы приходим ко Христу, входим в нетварное. То есть мы, верующие, призываемся стать нетварными по благодати, стать причастниками Божественных действий Бога, войти в тайну Божества, преодолеть свое мирское мудрование, умереть по ветхому человеку (Кол. 3, 9; Рим. 6, 6; Еф. 4, 22) и стать богоугодными. Живя в Церкви, мы живем во Христе. Это очень тонкая тема, которую мы не можем понять. Этому может научить нас лишь Святой Дух".

"Следует знать вот что: когда лекарства не помогают, это значит, что болеет не тело, но душа. А исцеление души мы можем обрести только лишь у Христа. Понимаете? Нашу душу исцеляет только Христос".

Порфирий, афонский старец из скита Кавсокаливия. Известен своей прозорливостью, (1906-1991)

"Церковь – это тайна. Входящий в Церковь не умирает, но спасается и становится вечным".