Икона Божией Матери "Светописанная": явление Богородицы в толпе нищих, фото афонских монахов

Православный мир 3 сентября торжественно чтит уникальный образ Богородицы – икону Божией Матери «Светописанную».

История образа восходит к началу XX века. Монахи Свято-Пантелеимонова монастыря на Святой Горе Афон еженедельно раздавали милостыню нуждающимся.

Каждую неделю из афонских подворьев Свято-Пантелеимонова монастыря в Одессе и Таганроге, приходили корабли с продуктами.

Получить хлебные лепешки из рук иноков каждый раз собиралось около 800 человек. Однако среди бедных монахов и благочестивых странников попадались бездельники и упивающиеся люди.

Тогда Священный Кинот порекомендовал братии монастыря прекратить раздачу милостыни, которая могла способствовать тунеядству и таким образом быть «вредной».

Монахи Свято-Пантелеимонова монастыря прислушались к священноначалию, но решили в последний раз 3 сентября 1903 года соблюсти традицию и все же раздать подаяние.

Запечатлел это событие на фото иеромонах Гавриил. Когда фотография была проявлена, иноки увидели на ней Богородицу, которая смиренно получает хлебную лепешку в толпе просящих.

После такого чуда, традицию раздачи милостыни не только не прекратили, а стали устраивать в монастыре трапезы для бедных и выдавать им со склада продукты.

Новость о чудесном явлении Божией Матери разошлась по Афону и всему православному миру. Монахи стали почитать фотографию, на которой проявился образ, и сделали множество копий. Однако со временем оригинальный негатив был утерян. Много негативов было уничтожено пожарами, а некоторые забрали частные коллекционеры. Отыскать подлинник удалось совсем недавно – в 2015 году во время работ со старыми архивами монастыря.

Спустя 100 лет Собор старцев Свято-Пантелеимонова монастыря установил дату почитания образа – 3 сентября. Тогда же появилось иконописное изображение, которое воссоздало историческую хронологию события. Светописанная икона внесена в список чудотворных икон Афона, а день ее памяти является одним из Святогорских Панигиров.

Сейчас на месте явления Богородицы установлена часовня с источником воды. По свидетельствам очевидцев, вода из этого источника обладает целительной силой. Также в 2011 году на Афоне был освящен храм-параклис в честь иконы.

В 2011 году изображение исторической фотографии на мраморной доске было установлено в монастыре Афонской иконы Божией Матери в с. Чоповики Житомирской области.

В 2013 году на заседании Священного Синода РПЦ в Киево-Печерской Лавре праздник Светописанного образа Божией Матери (21 августа / 3 сентября) был также внесен в месяцелов Русской Православной Церкви.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".