Записки на Афон: как правильно написать записку "о здравии" и "об упокоении" на Святую Гору

Преподобный Паисий Святогорец говорил, что лучшая помощь усопшим - заказать сорокоуст о них: "Заупокойные службы – это самый лучший адвокат о душах усопших. Заупокойные службы обладают такой силой, что могут даже вывести душу из ада...".

Говоря о записках, из опыта многим паломникам известно: записки "о здравии" и "об упокоении" лучще приготовить заранее, так как посещение большого числа обителей, зачастую не оставляет времени на вдумчивое написание прошений о молитве за родных и близких людей.

На Афоне в греческих храмах и монастырях можно подавать записки, написанные латиницей или по-русски, но по возможности, все же стоит написать записку на греческом языке. Как правило, записки на греческом быстрее прочитывают, унося в алтарь.

Записки "о здравии" (υπέρ υγείας) и "об упокоении" (υπέρ αναπαύσεως) в обителях Святой Горы следует писать в родительном падеже. Таким образом имена женского рода с окончанием – α или – η, в родительном падеже будут иметь окончания – ας и – ης. Имена мужского рода с окончанием – ος, будут иметь окончание – ου.

Как правило, в одной записке пишут до 10-15 имен.

Важно знать о том, что на записках, в отличии от нашей традиции, крест ставится только на заупокойных. Когда греки видят в записке крест, они молятся об усопших.

В записках "о здравии" возле имен не принято писать "путешествующий", "болящий", "младенец", считая, что Господь все знает.

В большинстве монастырей не устанавливают цену за поминовеня, размер пожертвования определяет паломник. Пожертвования кладут в закрытые ящички.

Надпись «ΟΝΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» гласит: "имена на Божественную литургию" - сюда следует положить записки.

Низже перевод на греческий язык некоторых распространенных имен, в последовательности: имя - греческий аналог - произношение - написание по-гречески.

Афанасий - Αθανάσιος - Афанасиос - Αθανασιου

Александр - Αλέξανδρος - Александрос - Αλεξάνδρου

Александра - Αλεξάνδρα - Александра - Αλεξανδρας

Алексей - Αλεξιος - Алексиос - Αλεξιου

Анастасия - Ανασταοια - Анастасия - Αναστασιας

Андрей - Ανδρεας - Андреас - Ανδρεα

Анатолий - Anatoliου

Анна - Αννα - Анна - Αννας

Антон - Αντωνιος - Антониос - Αντωνιου

Вадим - Βαντίμ

Варвара - Βαρβαρα - Варвара - Βαρβαρας

Виктор - Βικτωρ - Виктор - Βικτορος

Владимир - Βλαντιμιρ - Владимир - Βλαντιμιρ

Василий - Βασίλειος - Βασίλειου

Галина - Γαλινη - Галини - Γαλινης

Георгий - Γεωργιος - Георгиос - Γεωργιου

Герасим - Γερασιμος - Герасимос - Γερασιμου

Григорий - Γρηγοριος - Григориос - Γρηγοριου

Даниил - Δανιηλ - Даниил - Δανιηλ

Денис - Διονυσιος - Дионисиос - Διονυσιου

Дмитрий - Δημητριος - Димитриос - Δημητριου

Евдокия - Ευδοκια - Эвдокиа - Ευδοκιας

Елена - Ελενη - Элени - Ελενης

Елизавета - Ελισαβετ - Елисавэт - Ελισαβετ

Екатерина - Αικατερινη - Экатэрини - Αικατερινης

Зинаида - Ζηναιδα - Зинаида - Ζηναιδας

Иаков - Ιακωβος - Иаковос - Ιακωβου

Илья - Ηλιας - Илиас - Ηλιου

Иоанн - Ιωαννης - Иоаннис - Ιωαννου

Иосиф - Ιωσηφ - Иосиф - Ιωσηφ

Ирина - Ειρηνη - Ирини - Ειρηνης

Ксения - Ξενια - Ксениа - Ξενιας

Константин - Κωνσταντινος - Констандинос - Κωνσταντινου

Кристина, Христина - Χριστίνα - Χριστίνας

Косма - Κοσμας - Космас - Κοσμα

Лазарь - Λαζαρος - Лазарос - Λαζαρου

Леонид - Λεωνιδας - Леонидас - Λεωνιδου

Лидия - Λυδια - Лидиа - Λυδιας

Лука - Λουκα - Лукас - Λουκα

Любовь - Aγαπη - Агапи - Αγαπης

Маргарита - Μαργαριτα - Маргарита - Μαργαριτας

Марина - Μαρινα - Марина - Μαρινας

Мария - Μαρια - Мария - Μαριας

Марк - Μαρκος - Маркос - Μαρκου

Марфа - Μαρθα - Марфа - Μαρθας

Михаил - Μιχαηλ - Михаил - Μιχαηλ

Надежда - Ελπιδα - Элпида - Ελπιδος

Наталия - Ναταλια - Наталиа - Ναταλιας

Никита - Νικητας - Никитас - Νικητα

Никодим - Νικοδημ - Никодим - Νικοδημου

Николай - Νικολαος - Николас - Νικολαου

Ольга - Ολγα - Ольга - Ολγας

Павел - Παυλος - Павлос - Παυλου

Петр - Πετρος - Пэтрос - Πετρου

Серафим - Σεραφειμ - Серафим - Σεραφειμ

Сергий - Σεργιος - Сергиос - Σεργιου

Светлана, Фотиния - Φωτεινη - Фотини - Φωτεινης

София - Σοφια - Софиа - Σοφιας

Степан - Στεφανος - Стэфанос - Στεφανου

Тамара - Ταμαρα - Тамара - Ταμαρας

Татьяна, Татиана - Τατιανη - Татиана - Τατιανης

Филипп - Φιλιππος - Филиппос - Φιλιππου

Федор - Θεοδωρος - Феодорос - Θεοδωρου

Юлия, Иулия - Ιουλια - Иулиа - Ιουλιας

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".