Записки на Афон: как правильно написать записку "о здравии" и "об упокоении" на Святую Гору
Заказать на Афоне поминовение успоших родных и близких или сорокоуст о здравии болящих и страждущих, православные христиане старались с давних времен, зная, насколько быстро Пресвятая Богородица отвечает на просьбу афонских монахов, которые подвизаются на Святой Горе.
Преподобный Паисий Святогорец говорил, что лучшая помощь усопшим - заказать сорокоуст о них: "Заупокойные службы – это самый лучший адвокат о душах усопших. Заупокойные службы обладают такой силой, что могут даже вывести душу из ада...".
Говоря о записках, из опыта многим паломникам известно: записки "о здравии" и "об упокоении" лучще приготовить заранее, так как посещение большого числа обителей, зачастую не оставляет времени на вдумчивое написание прошений о молитве за родных и близких людей.
На Афоне в греческих храмах и монастырях можно подавать записки, написанные латиницей или по-русски, но по возможности, все же стоит написать записку на греческом языке. Как правило, записки на греческом быстрее прочитывают, унося в алтарь.
Записки "о здравии" (υπέρ υγείας) и "об упокоении" (υπέρ αναπαύσεως) в обителях Святой Горы следует писать в родительном падеже. Таким образом имена женского рода с окончанием – α или – η, в родительном падеже будут иметь окончания – ας и – ης. Имена мужского рода с окончанием – ος, будут иметь окончание – ου.
Как правило, в одной записке пишут до 10-15 имен.
Важно знать о том, что на записках, в отличии от нашей традиции, крест ставится только на заупокойных. Когда греки видят в записке крест, они молятся об усопших.
В записках "о здравии" возле имен не принято писать "путешествующий", "болящий", "младенец", считая, что Господь все знает.
В большинстве монастырей не устанавливают цену за поминовеня, размер пожертвования определяет паломник. Пожертвования кладут в закрытые ящички.
Надпись «ΟΝΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» гласит: "имена на Божественную литургию" - сюда следует положить записки.
Низже перевод на греческий язык некоторых распространенных имен, в последовательности: имя - греческий аналог - произношение - написание по-гречески.
Афанасий - Αθανάσιος - Афанасиос - Αθανασιου
Александр - Αλέξανδρος - Александрос - Αλεξάνδρου
Александра - Αλεξάνδρα - Александра - Αλεξανδρας
Алексей - Αλεξιος - Алексиос - Αλεξιου
Анастасия - Ανασταοια - Анастасия - Αναστασιας
Андрей - Ανδρεας - Андреас - Ανδρεα
Анатолий - Anatoliου
Анна - Αννα - Анна - Αννας
Антон - Αντωνιος - Антониос - Αντωνιου
Вадим - Βαντίμ
Варвара - Βαρβαρα - Варвара - Βαρβαρας
Виктор - Βικτωρ - Виктор - Βικτορος
Владимир - Βλαντιμιρ - Владимир - Βλαντιμιρ
Василий - Βασίλειος - Βασίλειου
Галина - Γαλινη - Галини - Γαλινης
Георгий - Γεωργιος - Георгиос - Γεωργιου
Герасим - Γερασιμος - Герасимос - Γερασιμου
Григорий - Γρηγοριος - Григориос - Γρηγοριου
Даниил - Δανιηλ - Даниил - Δανιηλ
Денис - Διονυσιος - Дионисиос - Διονυσιου
Дмитрий - Δημητριος - Димитриос - Δημητριου
Евдокия - Ευδοκια - Эвдокиа - Ευδοκιας
Елена - Ελενη - Элени - Ελενης
Елизавета - Ελισαβετ - Елисавэт - Ελισαβετ
Екатерина - Αικατερινη - Экатэрини - Αικατερινης
Зинаида - Ζηναιδα - Зинаида - Ζηναιδας
Иаков - Ιακωβος - Иаковос - Ιακωβου
Илья - Ηλιας - Илиас - Ηλιου
Иоанн - Ιωαννης - Иоаннис - Ιωαννου
Иосиф - Ιωσηφ - Иосиф - Ιωσηφ
Ирина - Ειρηνη - Ирини - Ειρηνης
Ксения - Ξενια - Ксениа - Ξενιας
Константин - Κωνσταντινος - Констандинос - Κωνσταντινου
Кристина, Христина - Χριστίνα - Χριστίνας
Косма - Κοσμας - Космас - Κοσμα
Лазарь - Λαζαρος - Лазарос - Λαζαρου
Леонид - Λεωνιδας - Леонидас - Λεωνιδου
Лидия - Λυδια - Лидиа - Λυδιας
Лука - Λουκα - Лукас - Λουκα
Любовь - Aγαπη - Агапи - Αγαπης
Маргарита - Μαργαριτα - Маргарита - Μαργαριτας
Марина - Μαρινα - Марина - Μαρινας
Мария - Μαρια - Мария - Μαριας
Марк - Μαρκος - Маркос - Μαρκου
Марфа - Μαρθα - Марфа - Μαρθας
Михаил - Μιχαηλ - Михаил - Μιχαηλ
Надежда - Ελπιδα - Элпида - Ελπιδος
Наталия - Ναταλια - Наталиа - Ναταλιας
Никита - Νικητας - Никитас - Νικητα
Никодим - Νικοδημ - Никодим - Νικοδημου
Николай - Νικολαος - Николас - Νικολαου
Ольга - Ολγα - Ольга - Ολγας
Павел - Παυλος - Павлос - Παυλου
Петр - Πετρος - Пэтрос - Πετρου
Серафим - Σεραφειμ - Серафим - Σεραφειμ
Сергий - Σεργιος - Сергиос - Σεργιου
Светлана, Фотиния - Φωτεινη - Фотини - Φωτεινης
София - Σοφια - Софиа - Σοφιας
Степан - Στεφανος - Стэфанос - Στεφανου
Тамара - Ταμαρα - Тамара - Ταμαρας
Татьяна, Татиана - Τατιανη - Татиана - Τατιανης
Филипп - Φιλιππος - Филиппос - Φιλιππου
Федор - Θεοδωρος - Феодорос - Θεοδωρου
Юлия, Иулия - Ιουλια - Иулиа - Ιουλιας
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".