Что взять с собой на Афон осенью - советы паломникам

На календаре осень, а значит, что паломникам, которые решили посетить Святую Гору Афон именно в это время года, необходимо знать несколько важных моментов, чтобы поездка стала успешной.

Важно помнить о том, что паломничество на Афон – не простая туристическая поездка, поэтому важно испросить благословение у священника.

Каждому паломнику следует помнить: несмотря на то, что в сентябре-октябре на Святой Горе еще достаточно тепло (температура воздуха днем достигает 25-30 градусов тепла), все же погода на Афоне переменчива, а в конце осени наступает сезон проливных дождей.

В дороге помогут практичные штаны со множеством карманов, несколько рубашек с длинными рукавами, толстовка с капюшоном или свитер и пара футболок. Важно знать, что в монастырь в футболке с коротким рукавом или в шортах и сандалиях на босу ногу не разрешается. В рюкзаке не лишней будет непромокаемая куртка или дождевик, так как осенью на Афоне возможны дожди. От ветра защитит также термобелье. Кстати, в паломничество необходимо брать именно рюкзак (лучше, если с анатомической спинкой), а не дорожную сумку.

Афон – место тысячелетнего монашеского подвига, соответственно расцветка одежды не должна быть кричащей и экстравагантной. Это не значит, что нужно облачиться во все черное, но футболки с эпатажными принтами или любимые красные джинсы лучше оставить дома. Цвета в одежде нужно выбрать сдержанные: синий, серый, коричневый, черный.

Особое внимание нужно уделить обуви. Дороги на Святой Горе вымощены камнями или грунтовые, поэтому обувь должна быть максимально прочной и удобной. Если предполагается восхождение на вершину Святой Горы, обувь нужно выбирать с хорошим протектором. Отметим, что осень - самое благоприятное время года, чтобы подняться на вершину: уже не так жарко как летом, но и до холодов еще далеко.

Из провизии можно взять сухари, консервы, воду, но забивать рюкзак под завязку едой не стоит: во всех монастырях ежедневно проходят трапезы и проголодавшемуся паломнику не откажут в пище.

Из сопутствующих вещей не лишними будут полотенце, средства личной гигиены, влажные салфетки, фонарик, перочинный нож, путеводитель по Святой Горе, русско-греческий разговорник.

Важно также не забыть о лекарствах, которые вы принимаете. Для некоторых паломников совсем не лишней может быть мазь для мышц, так как от долгих переходов с непривычки иногда болят ноги.

Пригодятся и наручные часы. Все монастыри, кроме Иверского, живут по византийскому времени. Стрелки часов ставятся на полночь в момент захода солнца за горизонт.

Фотографировать на Святой Горе разрешается по благословению, видеосъемку проводить нельзя.

Молитвослов некоторые путешественники загружают в смартфон или планшет, другие принципиально оставляют технику дома, и кладут в рюкзак книги.

В любом случае, собираясь осенью на Афон, нужно свести количество вещей к минимуму, но и не забыть самое необходимое.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".