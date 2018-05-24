7 мыслей афонских святых о Таинстве Причастия

Старец Паисий Святогорец

- В наше время большинство думает о том, как сесть на место другого, а не как поставить себя на его место. Я иногда наблюдаю, как некоторые подходят к Причастию, обгоняя других. Каждый из них думает: «У меня дела, я спешу» - и не думает: «А достоин ли я причаститься?» или «может, другой человек больше меня спешит?» Ничего подобного! Причащаются и спокойно уходят. А ведь даже если тебе не хватит причастия, то ты должен радоваться, что оно досталось другому, а не тебе. А если у священника только одна частица, одна жемчужина, и найдется больной человек, находящийся при смерти, которому нужно Причастие, ведь тебе нужно радоваться, что не ты причастишься, а он. Вот чего хочет от нас Христос. Вот так Христос и входит в сердце, наполняя человека радостью.

Косьма Этолийский

- Горе причащающемуся недостойно! Сначала должно совершаться Таинство покаяния, а потом уже — Святого Причащения. Сперва, мы отмываем и очищаем сосуд, а потом уже помещаем туда сокровище.

- Причащайтесь Святых Христовых Тайн со страхом и благоговением, и тогда вас просветит благодать Всесвятого Духа, и вам откроется то, чего никогда не постигнете с помощью знаний.

Преподобный Порфирий Кавсокаливит

- Будь внимателен, не причащайся по привычке. Каждый раз приступай к Таинству так, как будто ты делаешь это в первый раз, и в то же время как будто это твое последнее Причащение перед смертью.

Преподобный Никодим Святогорец

- Божественное Причащение для христиан настолько необходимо, насколько необходимо и Святое Крещение. Поскольку то же самое двойное повеление, которое Господь сказал о Крещении, он сказал и о Божественном Причащении. О святом Крещении он сказал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин.3:5). И о Божественном Причащении подобным же образом: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови его, то не будете иметь в себе жизни». Итак, как без Крещения никому невозможно жить духовной жизнью и спастись, так невозможно никому жить и без Божественного Причащения.

- Тот, кто откладывает Причащение, тот не делает никакой подготовки, не бывает внимателен, не имеет тщательного предохранения от злых помыслов. Промедление в Причащении становится причиной того, что он впадает в нерадение, и тепло благоговения и Божественной любви охлаждается.

Преподобный Амфилохий (Макрис)

- Человек, когда причащается, получает силу, просвещается, видит новые горизонты и чувствует радость. Каждый по-разному, в соответствии с расположением и горячностью своей души. Один чувствует радость и покой, другой - мир, третий - дух верности и четвертый - неизреченное сострадание ко всему.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".