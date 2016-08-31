Афонские святые, день памяти которых отмечают в сентябре

12:56, 31 августа 2016
Афон
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athos-ukraine.com

Афонские святые, день памяти которых по юлианскому календарю отмечают в сентябре:

1 сентября – память преподобного Феофана, игумена монастыря Дохиар

6 сентября – день памяти Косьмы Этолийского (+1779)

13 сентября - общая память святых сербских святителей и учителей

17 сентября – память преподобного Анфима Курукли (Иверского)

20 сентября – день памяти преподобномученника Илариона (+1804)

24 сентября – день памяти преподобного Силуана Афонского (+1938)

26 сентября – день памяти преподобного Иерофея (1686 – 1745)

27 сентября – день памяти преподобномученника Макария (+1527)

28 сентября – память Иосифа Пантократорского

29 сентября - преподобного Киприана, митрополита Киевского (+1406).

athos-ukraine.com для "УНИАН-Религии".

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