Афонские святые, день памяти которых отмечают в сентябре

Афонские святые, день памяти которых по юлианскому календарю отмечают в сентябре: 1 сентября – память преподобного Феофана, игумена монастыря Дохиар 6 сентября – день памяти Косьмы Этолийского (+1779) 13 сентября - общая память святых сербских святителей и учителей 17 сентября – память преподобного Анфима Курукли (Иверского) 20 сентября – день памяти преподобномученника Илариона (+1804) 24 сентября – день памяти преподобного Силуана Афонского (+1938) 26 сентября – день памяти преподобного Иерофея (1686 – 1745) 27 сентября – день памяти преподобномученника Макария (+1527) 28 сентября – память Иосифа Пантократорского 29 сентября - преподобного Киприана, митрополита Киевского (+1406). athos-ukraine.com для "УНИАН-Религии".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter