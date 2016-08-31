Афонские святые, день памяти которых отмечают в сентябре
Афонские святые, день памяти которых по юлианскому календарю отмечают в сентябре:
1 сентября – память преподобного Феофана, игумена монастыря Дохиар
6 сентября – день памяти Косьмы Этолийского (+1779)
13 сентября - общая память святых сербских святителей и учителей
17 сентября – память преподобного Анфима Курукли (Иверского)
20 сентября – день памяти преподобномученника Илариона (+1804)
24 сентября – день памяти преподобного Силуана Афонского (+1938)
26 сентября – день памяти преподобного Иерофея (1686 – 1745)
27 сентября – день памяти преподобномученника Макария (+1527)
28 сентября – память Иосифа Пантократорского
29 сентября - преподобного Киприана, митрополита Киевского (+1406).
athos-ukraine.com для "УНИАН-Религии".