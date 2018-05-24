Афониада - школа на Святой Горе: как воспитывают будущих монахов

На Святой Горе Афон существует своя богословская школа для мальчиков, которая называется «Афониада». Учебное заведение было основано в 1748 году Константинопольским Патриархом Кириллом V, а первым ректором школы был назначен архиепископ Херсонский и Словенский Евгений Вулгарис - выдающийся просветитель своей эпохи.

При нем школа переживала свой расцвет и привлекла большое количество учеников. Также богословию в школе обучали святой равноапостольный Косма Этолийский и преподобный Афанасий Паросский.

В школе была обширная библиотека, общежитие на 170 комнат, аудитории, храм, трапезная. Однако в начале XIX века в 1821 году учебное заведение было закрыто. Это было связано с войной за независимость от Османской империи.

Обновленная «Афониада» открылась в 1844 году в Карее при монастыре Кутлумуш. Здесь для нее было построено отдельное здание. Но в 1940 году итало-греческая война заставила иноков приостановить занятия и закрыть школу. Вновь учебное заведение возобновило прием учеников в 1953 году в Свято-Андреевском скиту где и работает по сей день.

Учиться в Афониаде имеют право не только мальчики из Греции и Кипра, но и других стран. Так, среди выпускников школы есть граждане России, Таиланда, США. Каждый учебный год школа набирает около 100 учеников возрастом от 12 лет. С родными и близкими воспитанники «Афониады» не имеют никаких контактов, школьные учителя заменяют им родителей, ведь вместе с детьми они молятся в храмах, трапезничают и живут.

Типичный учебный день школьника на Афоне проходит совсем не так, как у ученика мирской школы. Воспитанники «Афониады» просыпаются в 6 утра, умываются, одеваются, идут в храм на утреню. После службы 45 минут дети учат уроки, потом завтракают и отправляются на занятия. В обед дети идут на трапезу, где слушают жития святых, а после трапезы ложатся отдыхать.

После дневного сна дети отправляются на вечернюю службу, потом полдничают и получают около часа свободного времени. Это единственное свободное время за день. Затем ученики садятся за уроки на три часа, а когда выучат, идут на ужин и повечерие. Перед сном еще около 45 минут дети могут уделить чтению или урокам.

Для юношей, решивших связать свою жизнь со служением Господу, учиться в «Афониаде» очень перспективно, так как по окончании школы они без экзаменов смогут поступить на богословские факультеты греческих вузов.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".