Святые - об учении: цитаты учащим и учащимся на каждый день
Совсем скоро, 1 сентября, к учебному процессу приступят множество школьников и студентов. Предлагаем ко вниманию поучения и наставления святых отцов Церкви об учении, знаниях и воспитании, которые настраивают на учебу и будут полезны для всех, кто дает или получает образование.
Совсем скоро, 1 сентября, к учебному процессу приступят множество школьников и студентов. Предлагаем ко вниманию поучения и наставления святых отцов Церкви об учении, знаниях и воспитании, которые настраивают на учебу и будут полезны для всех, кто дает или получает образование.
Святой Марк Подвижник
"Кто презирает знание и хвалится невежеством, тот невежда не только словом, но и разумом".
Святитель Московский Филарет
"Просвещение приносит благие плоды обществу только тогда, когда основанием ему служит вера".
"Раздраженный наставник не наставляет, а раздражает".
Святитель Дмитрий Ростовский
"Сосуд не теряет своего запаха, дурного или хорошего, которым он прежде напитался: таково и воспитание детей! Поэтому необходимо с детства приучать их к доброму".
Иоанн Златоуст
"Какое искусство сравнится с искусством образования души и просвещения ума юноши? Человек знающий сие искусство, должен быть внимательнее всякого живописца и ваятеля".
"Благоповедение нужно, а не остроумие; нравственность, а не сила речи; дела, а не слова: это доставляет царствие, это дарует и действительные блага. Не язык изощряй, но очищай душу".
"Будем так наставлять наших детей, чтобы предпочитали добродетель всему другому, а обилие богатства считали за ничто".
"Не одно рождение делает отцом, но хорошее образование; и не ношение во чреве делает матерью, но доброе воспитание".
Святитель Тихон Задонский
"Как маленькое деревце к какой стороне наклонено будет, так и до конца будет расти, так и молодой отрок, чему сначала наставлен будет, к тому и до кончины своей жизни склонность будет иметь".
"И из малого отрока может быть и Ангел, может быть и дьявол. Какое воспитание и наставление будет иметь, таков и будет".
Святой Иоанн Кронштадтский
"При образовании чрезвычайно вредно развивать только рассудок и ум, оставляя без внимания сердце, — на сердце больше всего нужно обращать внимание. Нужно очистить этот источник жизни, нужно зажечь в нем чистый пламень жизни, так, чтобы он горел и не угасал и давал направление всем мыслям, желаниям и стремлениям человека, всей его жизни".
"Можно быть ученым, но, увы, негодным человеком".
Святой Паисий Святогорец
"Если во время учебы ребята будут как следует заниматься, то, хотя они и устанут немного, у них не будет задолженностей, они быстро получат диплом, и впоследствии им не о чем будет печалиться".
Старец Филофей
"Как мягкий воск, который ты лепишь, как хочешь, принимает любую печать, так и из маленького ребенка ты можешь вылепить все, что пожелаешь. Буквы, написанные на чистой бумаге, останутся неизгладимыми. И то, что узнает маленький ребенок, неизгладимо останется с ним до старости.
Преподобный Нил Синайский
"Кто хочет решительно воспитать детей своих, пусть воспитывает их в великой строгости и трудных занятиях, чтобы, отличившись и в науках и поведении, могли они со временем получить плоды трудов своих".
Преподобный Ефрем Сирин
"Как тело без духа мертво, так и знание без деятельности праздно".
"Знание лучше богатства; малый, но мудрый отрок лучше старого, но глупого царя".
Преподобный авва Нестерой
"Никто, каким бы знанием ни обладал, по суетной надменности не должен думать, что он может не нуждаться в наставлении другого".
Преподобный авва Феона
"Что познается не наукою, а опытом, того неопытный не может ни передать, ни умом понять или удержать, кроме того, кто самым делом с подобным усердием приобрел познание".
Преподобный Исидор Пелусиот
"Изучивший многие знания и искусства, хотя бы он был даровитее всех людей, не приобретает, без сомнения, глубоких сведений в каждом, потому что время, какое должно употребить на упражнение в первом искусстве и на изучение оного, тратится на изучение другого искусства. Напротив того, хотя преимуществует знанием многих искусств, но не преимуществует пред каждым из обучившихся до совершенства одному искусству. Посему и ты не желай знать все. Ибо следствием сего будет то, что не приобретешь точного сведения о каждом предмете. Но имея в виду одну цель, туда напрягай око разумения. В таком случае овладеешь делом".
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".