Святые - об учении: цитаты учащим и учащимся на каждый день

Совсем скоро, 1 сентября, к учебному процессу приступят множество школьников и студентов. Предлагаем ко вниманию поучения и наставления святых отцов Церкви об учении, знаниях и воспитании, которые настраивают на учебу и будут полезны для всех, кто дает или получает образование.

Святой Марк Подвижник

"Кто презирает знание и хвалится невежеством, тот невежда не только словом, но и разумом".

Святитель Московский Филарет

"Просвещение приносит благие плоды обществу только тогда, когда основанием ему служит вера".

"Раздраженный наставник не наставляет, а раздражает".

Святитель Дмитрий Ростовский

"Сосуд не теряет своего запаха, дурного или хорошего, которым он прежде напитался: таково и воспитание детей! Поэтому необходимо с детства приучать их к доброму".

Иоанн Златоуст

"Какое искусство сравнится с искусством образования души и просвещения ума юноши? Человек знающий сие искусство, должен быть внимательнее всякого живописца и ваятеля".

"Благоповедение нужно, а не остроумие; нравственность, а не сила речи; дела, а не слова: это доставляет царствие, это дарует и действительные блага. Не язык изощряй, но очищай душу".

"Будем так наставлять наших детей, чтобы предпочитали добродетель всему другому, а обилие богатства считали за ничто".

"Не одно рождение делает отцом, но хорошее образование; и не ношение во чреве делает матерью, но доброе воспитание".

Святитель Тихон Задонский

"Как маленькое деревце к какой стороне наклонено будет, так и до конца будет расти, так и молодой отрок, чему сначала наставлен будет, к тому и до кончины своей жизни склонность будет иметь".

"И из малого отрока может быть и Ангел, может быть и дьявол. Какое воспитание и наставление будет иметь, таков и будет".

Святой Иоанн Кронштадтский

"При образовании чрезвычайно вредно развивать только рассудок и ум, оставляя без внимания сердце, — на сердце больше всего нужно обращать внимание. Нужно очистить этот источник жизни, нужно зажечь в нем чистый пламень жизни, так, чтобы он горел и не угасал и давал направление всем мыслям, желаниям и стремлениям человека, всей его жизни".

"Можно быть ученым, но, увы, негодным человеком".

Святой Паисий Святогорец

"Если во время учебы ребята будут как следует заниматься, то, хотя они и устанут немного, у них не будет задолженностей, они быстро получат диплом, и впоследствии им не о чем будет печалиться".

Старец Филофей

"Как мягкий воск, который ты лепишь, как хочешь, принимает любую печать, так и из маленького ребенка ты можешь вылепить все, что пожелаешь. Буквы, написанные на чистой бумаге, останутся неизгладимыми. И то, что узнает маленький ребенок, неизгладимо останется с ним до старости.

Преподобный Нил Синайский

"Кто хочет решительно воспитать детей своих, пусть воспитывает их в великой строгости и трудных занятиях, чтобы, отличившись и в науках и поведении, могли они со временем получить плоды трудов своих".

Преподобный Ефрем Сирин

"Как тело без духа мертво, так и знание без деятельности праздно".

"Знание лучше богатства; малый, но мудрый отрок лучше старого, но глупого царя".

Преподобный авва Нестерой

"Никто, каким бы знанием ни обладал, по суетной надменности не должен думать, что он может не нуждаться в наставлении другого".

Преподобный авва Феона

"Что познается не наукою, а опытом, того неопытный не может ни передать, ни умом понять или удержать, кроме того, кто самым делом с подобным усердием приобрел познание".

Преподобный Исидор Пелусиот

"Изучивший многие знания и искусства, хотя бы он был даровитее всех людей, не приобретает, без сомнения, глубоких сведений в каждом, потому что время, какое должно употребить на упражнение в первом искусстве и на изучение оного, тратится на изучение другого искусства. Напротив того, хотя преимуществует знанием многих искусств, но не преимуществует пред каждым из обучившихся до совершенства одному искусству. Посему и ты не желай знать все. Ибо следствием сего будет то, что не приобретешь точного сведения о каждом предмете. Но имея в виду одну цель, туда напрягай око разумения. В таком случае овладеешь делом".

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".