Православные празднуют Третий Спас - праздник в честь образа Спас Нерукотворный

Праздник третьего Спаса, который Православная Церковь отмечает 29 августа, в народе называют Спас на полотне, Холщовый или Хлебный, а еще - Ореховый.

Как сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", этот праздник установлен в честь перенесения из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа.

По преданию, во времена земной жизни Христа, в сирийском городе Эдесса правил Авгарь. Все его тело поразила проказа. Правитель никогда не видел Спасителя, но услышав о Его учении и исцелениях, уверовал в Него как в Сына Божия. Он послал к Иисусу в Палестину одного из своих живописцев, чтобы он написал образ Христа и передал Господу просьбу об исцелении. Однако художник не смог написать образ, так как Иисус был окружен толпою людей, и подступиться к Нему было невозможно.

Тогда Спаситель подозвал к себе живописца и велел принести воду и холст. Христос умыл лицо, отер его холстом и на ткани чудесным образом запечатлелся образ Спасителя. Этот образ Господь передал правителю. Также Он передал Авгарю письмо, в котором было сказано: «Блажен ты, что уверовал в Меня, не видав Меня. После вознесения Моего придет к тебе ученик Мой и совершенно исцелит тебя от недуга».

Так все и произошло: Авгарь исцелился, а Нерукотворный образ Христа на долгие годы остался в Эдессе. В 944 году император Константин Багрянородный с почестями перенес его в столицу православия – Константинополь.

Наши предки очень почитали Третий Спас, по традиции несли в этот день в храмы первый урожай дозревших орехов. На самом же деле к орехам Третий Спас не имеет отношения. Это праздник веры и спасения. Нерукотворый Образ Иисуса Христа для Павославной Церкви - важное свидетельство истинности иконопочитания, заповеданного самим Христом. С изображения Христа написаны иконы, которые носят названия "Спас на полотне", "Спас Нерукотворный".